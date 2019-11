Un niño fue hospitalizado tras el vuelco de un utilitario

El accidente se produjo pasadas las 8 de la mañana en cercanías de Médanos y, al llegar personal policial y bomberos, el vehículo que trasladaba a cinco personas domiciliadas en Paraguay, había sido vuelto a la posición normal.



Producto del incidente un niño de once años que presentaba politraumatismo fue trasladado en ambulancia al hospital San Antonio de Gualeguay, acompañado por su padre. El resto de los ocupantes del vehículo, que no presentaban lesiones, se quedaron en el lugar a aguardar el auxilio mecánico particular, indica Uno.



Intervino personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas, móvil 18 de rescate, ambulancia del centro de Salud y Policía de Médanos.



El tránsito nunca estuvo cortado ya que el vehículo quedó en zona de banquina.