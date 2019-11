Ofrece "jugosa recompensa" para recuperar "herramientas robadas" de metalúrgica

Foto: Ilustrativa

Hizo público el ofrecimiento de la recompensa en las redes sociales. De esta manera ofrece "200.000 pesos" a quien le aporte datos sobre lo que les sustrajeron.



"El martes cuando llegamos a trabajar nos dimos cuenta que nos habían robado. Hicimos la denuncia, la policía se movió mucho, pero las herramientas no aparecen. Estamos de manos atadas porque no podemos trabajar, tenemos muchos compromisos de trabajo y no podemos cumplirlos. Nos robaron todas las herramientas. Tuvimos que subcontratar a otra gente para que nos hagan los trabajos que teníamos que hacer nosotros. No podemos salir a comprar las herramientas hoy, estamos en duda de hacerlo porque siempre pensamos que pueden aparecer", indicó Gaglio a Elonce.com.



De la misma forma, contó que tomaron la decisión "con mi hermano, que es mi socio, hacer el posteo ofreciendo una recompensa de 200 mil pesos". El robo de las herramienta asciende a un valor de "aproximadamente un millón y medio de pesos".



En estos días, desde el robo hasta hoy, "he recibido información pero es que puede estar en tal lado, en tal otro, pero nos estamos volviendo locos, vamos a mirar a dónde nos han dicho, buscamos observar qué movimientos hay, avisamos a la policía, no libran para que puedan hacer los allanamientos. Los lugares que nos marcaron en donde pueden estar las cosas son tres o cuatro y libraron un solo allanamiento para un solo lugar", expresó.



Dijo que desde la justicia, "no me llamaron nunca".



Para el empresario los delincuentes "no deben ni saber qué es lo que robaron. Se llevaron herramientas que no la van a saber usar, las van a enchufar y se les van a quemar. Se robaron muchas herramientas para trabajar en acero inoxidable que son de 110 v, en vez de 220 v. Se robaron todos los taladros a batería, si le sacan la batería, para nosotros recuperar las herramientas sin la batería es un problema".



"Estoy perdiendo de trabajar, me estoy haciendo problema detrás de esto", dijo el hombre mostrando su indignación con lo que les sucedió. Acotó, en tanto, que "es durísimo el golpe que nos hicieron. Siempre nos sentamos a pensar en que llegamos a tener lo que tuvimos gracias a días enteros de trabajo, a privarnos de muchas cosas, a privar a nuestras familias de muchas cosas. Hace 17 años que tenemos las cosas, muchos años trabajamos con mi hermano, solos, para poder crecer realmente. Cuando uno cree que puede empezar a ver las cosas de otra manera, perdés todo y tenés que arrancar de vuelta".



La empresa metalúrgica se llama "El taller" y se encuentra ubicado en calle Monseñor Tavella de Concordia.



Para el empresario los ladrones "hicieron una inteligencia previa", ya que "enfrente hay una parrilla que es la que le da vida a este lugar, y los delincuentes sabían que el lunes no abre o abren y se van temprano. Pero seguro que a eso lo pensaron para elegir el día".



La denuncia fue realizada en comisaría sexta ubicada en barrio La Bianca de Concordia. Elonce.com.