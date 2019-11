Muerte en geriátrico de Paraná: Otorgaron una probation a la dueña y al médico

El 10 de septiembre de 2015,y su muerte generó dudas en sus familiares sobre la asistencia recibida en el lugar donde estaba alojada. La denuncia fue radicada por la hija, María Teresa Gálvez, e investigada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien solicitó la autopsia. En el estudio, el médico forense advirtió que hubo falencias en la atención médica de la mujer.Tras el análisis de las pruebas, fueron imputados la dueña de la residencia y un médico por el delito de Abandono de persona agravado, pero luego se cambió la imputación porEl informe de la autopsia arrojó que la muerte de Hilt se había producido por "paro cardiorrespiratorio, seguido de una arritmia cardíaca, producto de un taponamiento cardíaco pospericarditis purulenta por sepsis". Y lo que causó ese diagnósticoPor esto,, haber inobservado los deberes de cuidado, omitiendo prestarle los auxilios y cuidados necesarios (a la mujer), tales como atención médica y medicación adecuada a sus patologías y aseo indispensable; quien por su avanzada edad y diagnóstico de Alzheimer se encontraba con un estado de salud delicado, lo que desencadenó en el fallecimiento".La causa avanzó y fue elevada a juicio. Pero antes de llegar a esta instancia se llegó a un acuerdo entre el fiscal, la querella (con la representación de los abogados María de los Milagros Serra Cullen y Andrés Bacigalupo) y la defensa a cargo de Marciano Martínez.. La probation consiste, al igual que en el caso del médico, en el cumplimiento de tareas comunitarias en una institución de bien público, por 96 horas anuales, durante dos años."Irma falleció por un paro cardiorrespiratorio; tenía un foco infeccioso en el sacro con una sepsis producto de que días previos no había recibido ningún tipo de curación, lo que derivó en su muerte. Fue su hija quien solicitó el pedido de autopsia para su madre, tras radicar la denuncia en Fiscalía, y también hacia el Dr. Casanova, quien era el que prestaba la firma a Roldán para toda clase de pedidos y formularios que requerían de la suscripción", explicó Serra Cullen ael programa que se emite por; simplemente, efectuaba los cuidados a través de lo que le comunicaban por teléfono sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que realizaba", destacó, al tiempo que comentó:Por su parte, Bacigalupo sostuvo que. "Es fue el verdadero interés de este juicio", remarcó."Tiene 75 años y físicamente ya no estaría posibilitada para seguir con el control del geriátrico", estimó la querellante.Respecto del caso del médico "presta-firma", Bacigalupo comentó que "si bien no reconoce su responsabilidad en el hecho, renunció a su garantía para probar su inocencia en un debate".Al dar cuenta que la probation es "una salida alternativa", el querellante estimó que se reconoció que "una imprudencia hubo, porque sino no hubieran aceptado cumplir con las reparaciones económicas y las prohibiciones".