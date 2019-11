Nuevo caso de estafa telefónica: La instaron a solicitar un crédito por $10.000

Un nuevo caso de estafa telefónica se registró en la localidad de Chajarí. En esta oportunidad, una familia del Barrio Chaco denunció que los embaucadores la instaron a solicitar un crédito por 10 mil pesos y que, por no tener fondos en sus cuentas, afortunadamente no volvieron a caer en la misma trampa.



"A mi papá lo llamaron por una promoción de Claro diciéndole que se había ganado 50 mil pesos y un lavarropas alta generación. Fuimos al banco, hicimos un movimiento de la tarjeta pero no tenía fondos.. como justo en ese momento yo tenía mi tarjeta, se la presté, hizo todos los pasos que le enseñó la persona que lo llamó, y después le dijeron que fuera al cajero, sacó los 10 mil pesos y de ahí nos mandaron un Rapipago", detalló a Tal Cual la hija de la víctima de la estafa.



Y continuó: "A la noche se hizo el depósito a nombre de una tal Diana Machado de Buenos Aires, adjuntamos la fotocopia del DNI y después fuimos al banco; cuando paso la tarjeta de débito, me dicen que yo había sacado un crédito de 10 mil pesos".



De acuerdo al relato de la mujer, el préstamo que había solicitado era de 24 cuotas de 600 pesos. "Es mucho dinero para nosotros, y desde que pasó lo que pasó no nos han llamado más", indicó.



"Nos dijeron que para completar la operación tenía que tener una tercera persona que también deposite, les dijimos que era imposible porque no se conseguía en ese momento, entonces viene mi papá le dice a mi tía pero su tarjeta tampoco tenía fondos, por suerte porque si no también hubiera sido estafada", acotó la hija de la víctima de la estafa. (TalCual)