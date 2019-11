"Si hubiera estado armado, terminaba muy mal", dijo hotelero víctima de asalto

Un asaltante ingresó al Hotel Residencial Amancay de Gualeguaychú y golpeó fuertemente en el ojo izquierdo al propietario del comercio, Juan Landaburo, de 74 años de edad.El hecho se registró en la madrugada de este miércoles, en la esquina de calles 25 de Mayo y Alem de la ciudad de Gualeguaychú. "Reaccionó mal y me golpeó cuando le dije que no tenía dinero", contó el damnificado.Sucedió que aproximadamente a las 2.30hs, un joven encapuchado y con el torso semidesnudo ingresó al hotel con fines de robo pero al recibir sólo los 20 pesos que había en la caja, reaccionó golpeando fuertemente a Landaburo en el rostro."Me tiró una trompada me pegó en el ojo y caí al piso cuando le manifesté que no tenía dinero y le expliqué que por la noche no se deja plata", expresó el afectado. Y continuó: "Luego saltó el mostrador y se llevó la poca plata que había en la caja"."Me hicieron fondo de ojo y afortunadamente no tengo gravedad en la retina y también me pidieron una radiografía para ver si no tengo alguna fractura en el hueso", dijo Landaburo.Detalló que el malviviente "se sacó la remera y se la puso en la cabeza por lo que solamente se le podían ver los ojos. Por suerte no estaba armado porque hubiera terminado muy mal", cerró la víctima en declaraciones a Radio Máxima.