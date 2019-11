Tras fatal accidente, quedó en libertad el chofer del micro paraguayo

El hombre de nacionalidad paraguaya, de 53 años, que conducía el micro de la empresa La Santaniana que se dirigía a Buenos Aires, se presentó este miércoles or la mañana en los Tribunales de Gualeguaychú para prestar declaración de imputado. Según pudo saber ElDía, Giménez Cañete se abstuvo de declarar y el fiscal Guillermo Biré no requirió su prisión preventiva.



El acusado de causar el siniestro en la Ruta 14, que dejó cinco víctimas fatales, se fue en libertad tras su entrevista con el funcionario judicial, pero se dispusieron ciertas medidas para preservar su presencia ante la Justicia cada vez que se lo requiera en el futuro. Debió fijar domicilio en Gualeguaychú y una vez por mes deberá presentarse a firmar en Fiscalía hasta el inicio del juicio.



Biré lo imputó por homicidio culposo y lesiones graves, agravado por el número de víctimas. Si este hombre, que era uno de los dos conductores de la unidad, no se presenta a firmar una vez por mes, se lo puede declarar en rebeldía y podría perder el beneficio y pasar a cumplir una prisión preventiva.