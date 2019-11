Ex futbolista condenado a dos años de prisión por la muerte de un motociclista

Foto 1/2 Foto 2/2

El ex jugador de Newell's Mauro Matos recibió una condena de dos años de prisión, de ejecución condicional, y cinco de inhabilitación para conducir, luego de ser declarado culpable por la muerte de un motociclista, tras un siniestro vial ocurrido, alrededor de las 13.30, el 8 de agosto de 2016, en Jorge Newbery al 7700.



Así lo determinó ayer el tribunal presidido por el juez de 1ª instancia, Rafael Coria, en la sala 9 de la Oficina de Gestión Judicial de Centro de Justicia Penal. El magistrado decidió condenar a Matos a la pena de dos años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para conducir vehículo automotor, por el delito de homicidio culposo, agravado por la conducción de vehículo automotor.



En el inicio del juicio oral, el fiscal Walter Jurado pidió una pena de 3 años de prisión condicional, y diez años de inhabilitación especial para conducir para el ex delantero leproso, pero el juez Coria definió una sanción menor.



Vale recordar que el angustiante episodio sucedió pasado el mediodía, del 8 de agosto de 2016. El jugador venía conduciendo su camioneta Toyota Hilux por avenida Jorge Newbery al 7700, en sentido oeste a este. Según testigos, se detuvo en la banquina derecha para luego poder girar a la izquierda, con el fin de ingresar a calle Los Alerces.



Al efectuar esa maniobra, se interpuso en la línea de marcha de una motocicleta Honda CBX 250, conducida por Federico Iván Burgos, provocando el choque con el costado derecho de la camioneta. El muchacho murió en el lugar producto de las lesiones ocasionadas por la colisión.



Matos tuvo un paso fugaz por Newell's en el segundo semestre de 2016, en el ciclo de Diego Osella como entrenador. No tuvo actuaciones destacadas y jugó sólo seis encuentros (dos como titular y cuatro ingresando desde el banco de suplentes). No pudo marcar goles.