Un hombre fue víctima de una estafa teléfonica: Entregó pesos y dólares

Un hombre hipoacúsico de 82 años fue víctima de una nueva estafa. El hecho ocurrió este lunes.



Javier González, jefe y responsable de la División Delitos Económicos, explicó a Elonce TV que "volvimos a tener una situación del histórico cuento del tío. Lamentablemente siempre les ocurre a los adultos mayores".



En ese sentido, comentó que el hombre recibió un llamado cerca de las 15. Quien estaba del otro lado le dijo que era su hijo y que se encontraba en el banco. Le informó que había dólares y pesos que cambiar porque iban a salir de circulación. Le dijo que iba a pasar a verlo un contador de nombre Julio López para llevarse el dinero y cambiarlo.



"Convencido de que el hijo le estaba pidiendo ese trámite, accedió a abrirle la puerta a este trucho contador y le entregó mil dólares y 19 mil pesos. Los hijos no se encontraban en su domicilio, por lo cual al rato llamó a la casa para preguntarle por la plata y lo atendió la nuera, que le dijo que su hijo dormía. Ahí se dieron cuenta que fue una estafa", manifestó.



Recordó que "no existe el hecho de cambiar dinero, el banco no hace trámites a las 15 ni a las 13, ni va personal del banco a domicilio. Pedimos a las familias hablar con los abuelos, que llamen inmediatamente a sus familiares para preguntar antes de hacer algo".



Se trabaja con las cámaras de seguridad de la zona para identificar a estas personas. Elonce.com