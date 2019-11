Acusado de matar a la enfermera dijo que "sólo recuerda haberse emborrachado"

"Mi gordita hermosa, porqué te me fuiste, cómo te voy a extrañar, dame las fuerzas suficiente para seguir luchando, iluminanos desde el cielo, seguramente Dios necesitaba un angel en el cielo, pero ¿porqué vos? Lo único que pido es que pague el que hizo este aberrante crimen y que no le pase más a ninguna de nosotras. Como te voy a extrañar!!!!", publicó Silvia Gareca (50) en sus redes sociales para despedir a su hija. Difundió también la convocatoria a una marcha para este miércoles en San Nicolás para exigir justicia.



Por el femicidio detuvieron al albañil Miguel Ángel Nievas (32), que fue indagado por "privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio criminis causa, homicidio agravado por violencia de género y abuso sexual seguido de muerte".



Nievas se negó a responder preguntas ante el fiscal Ariel Tempo, a cargo de la investigación, pero dijo que "sólo recuerda que el miércoles pasado, salió de trabajar en una obra en construcción por la tarde, se dirigió a la casa de su hermana e ingirió bebidas alcohólicas hasta emborracharse", según publicó Télam.



Este hombre trabajaba en una obra en construcción justo enfrente al Hospital San Felipe de San Nicolás, adonde Daiana trabajaba como enfermera. De ahí salió durante los primeros minutos del jueves para regresar a su casa.



Las cámaras de seguridad que detectaron sus últimos movimientos la tomaron en su moto roja llegando a su hogar, seguida de cerca por otro ciclomotor.



La principal hipótesis de los investigadores es que Nievas la siguió, la interceptó en la esquina de la propiedad y la obligó a ir a un descampado en la zona de Molino Santa Clara, al norte de San Nicolás, en el límite con Santa Fe.



Una vez allí, habría intentado abusar de ella y la mató.



El jueves, como no regresaba, su familia empezó a buscarla desesperadamente. El cuerpo de Daiana fue encontrado cuando vieron que alguien se llevaba su moto y declaró dónde la había hallado.



"Fue un ataque sexual que no pudo consumar porque la víctima llegó a defenderse. En la autopsia se detectaron lesiones defensivas como cortes en los brazos y pelos propios en las manos", explicó el fiscal.



"Más allá de que aprovechó para llevarse algo de la víctima, la motivación principal parece ser el ataque sexual. En la escena quedó la billetera de la víctima con dinero y tampoco llegó a robarle la moto", agregó.



La pareja del principal sospechoso fue quien llamó al 911, asustada porque el hombre le habría confesado el crimen de Daiana después de llegar borracho el jueves a la madrugada. Fue así que llegaron hasta su casa de la calle Ameghino al 1800 y encontraron el reloj de la víctima, un pantalón manchado con sangre y prendas de vestir quemadas en el fondo de la casa.



Con esos elementos pidieron su orden de detención, pero el sospechoso recién se entregó el viernes, alrededor de las 20, mientras en el centro de San Nicolás se desarrollaba una multitudinaria marcha pidiendo justicia por el hecho.



"El sospechoso tiene antecedentes por un homicidio con un modus operandi similar al que estoy investigando, cometido con un cuchillo, y también causas por abuso sexual", contó Tempo.



"Mi hija era una persona especial, tan dulce, tan bondadosa. Era enfermera de terapia en el hospital San Felipe y su trabajo era salvarle la vida a las personas. Dios quiso que se me la llevara, sé que desde el cielo nos va a iluminar, nos va a dar fuerza. Yo quiero justicia para que este hijo de mala madre, después de haberle robado no sé qué quiso hacerle, que pague por lo que hizo. No se merecía terminar así, tenía una vida por delante, planes de casarse el año entrante, de ser madre", dijo Silvia al canal Somos San Nicolás.



Según estadísticas del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, hasta el 31 de octubre hubo 275 femicidios en el país. En ese último mes se cometieron 25 crímenes y, en promedio, estiman que una mujer es asesinada cada 26 horas.