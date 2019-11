Acordó una pena condicional la acusada por estafar varios comerciantes

En la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, a cargo del Vocal Dr. Mariano Sebastián Martínez, condenaron este jueves en juicio abreviado a una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, por estafas reiteradas en las ciudades de Colón y Concepción del Uruguay, luego de que las causas fueran unificadas.



Se trata de Andrea Susana Toussaint, de 46 años de edad, domiciliada en Ciudadela -Partido bonaerense de Tres de Febrero- quien fue encontrada autora materialmente responsable de los delitos de Estafas Reiteradas en Concurso Real -siete hechos ocurridos en la ciudad de Colón- y coautora materialmente responsable de los delitos de Estafas Reiteradas en Concurso Real -cuatro hechos ocurridos en la ciudad de Concepción del Uruguay-, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.



Además, se le impuso que por el término de la condena deberá fijar residencia en el asiento del lugar de su domicilio, la cual no podrá variar sin dar aviso previo al Tribunal; abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar del consumo de bebidas alcohólicas; y reparar económicamente el perjuicio ocasionado a las víctimas. Raid delictivo El 8 de enero de 2019, Andrea Toussaint se hallaba en la ciudad de Colón, y alrededor del mediodía comenzó un raid delictivo con el propósito de cometer estafas en distintos locales comerciales de la zona céntrica.



Se presentó en una Farmacia de San Martín y Pte. Perón, donde las cámaras de seguridad muestran la secuencia del hecho defraudatorio, permitiendo confirmar que se trataba de la imputada mediante la comparación con las fotografías prontuariales. Allí, Tousaint simuló la compra de cuatro perfumes importados utilizando un número de documento falso y una tarjeta de crédito de su propiedad pero inhabilitada, engañando a la vendedora mediante el ardid de efectuar la operación en la modalidad "off-line" del sistema postnet, resultando así inválida la compra. En el mismo día, pero en horas de la tarde, realizó la misma operación en otros locales comerciales, también del centro de la ciudad (un local de lencería, una farmacia, un local de belleza, zapaterías, tienda de ropa deportiva y de niños) ubicados sobre las calles 12 de Abril y San Martín.



En todos los casos, la mujer utilizó una tarjeta de crédito Visa y usando un DNI apócrifo, actuó con el mismo modus operandi, esto es, valiéndose de distintas excusas y artilugios para que las empleadas accedieran a que ella misma manipulara el aparato de Posnet y configurar la operación en modo off line, con lo cual la compra no queda registrada en el sistema. Es decir, se retiró en todos los casos con mercadería que no fue abonada, ocasionando un perjuicio económico a sus víctimas.



Al día siguiente realizó las mismas maniobras en distinto locales comerciales de Concepción del Uruguay (un local de lencería de calle Rocamora al 600, una relojería de calle 9 de Julio, un local de productos de belleza de 9 de julio al 1000 y una perfumería de Rocamora al 700), perpetrando las estafas por distintas sumas y con la misma modalidad.



Además de la pena impuesta, Toussaint deberá reparar el daño a cada una de las víctimas mediante el pago de una suma actualizada de dinero y en sucesivas cuotas.



La investigación de los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay estuvo a cargo de la Dra. María Occhi, en tanto el Dr. Alejandro Perroud investigó las estafas que la mujer cometió en Colón. (ElEntreRíos)