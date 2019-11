Balearon a un chico de 11 años en enfrentamiento armado por una casa

"Esto es tierra de nadie"

entre dos grupos que se disputaron con violencia la posesión de una vivienda en Bahía Blanca.El joven quedó internado en el hospital Penna, donde lo sometieron a varias operaciones por la gravedad de las lesiones que sufrió.El violento enfrentamiento se produjo en la tarde del jueves pasado en el barrio Spurr de la ciudad bonaerense cuando un grupo llegó a la vivienda en disputa para tratar de ocuparla. Enseguida empezó un tiroteo con el otro grupo que estaba en la propiedad, para impedirles el paso.. Está internado en grave estado en la sala de terapia intensiva pediátrica del centro de salud.Por el caso hay dos detenidos, dos jóvenes de 21 y 26 años que fueron imputados por "tentativa de homicidio" y ya fueron indagados por el fiscal Jorge Viego. El menor de los arrestados dijo que fue su cómplice el que disparó, que declaró su vez que no tuvo intenciones de lastimar a nadie, según consignóPolicías de la comisaría Sexta y Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local realizaron un allanamiento en un domicilio, en el que reside uno de los detenidos. Allí secuestraron dos revólveres calibre 32 y 22, además de una escopeta calibre 28.Una de las habitantes de la zona explicó que en el barrio se respira la violencia. Dijo que en las últimas horas también incendiaron un lavadero e hirieron a un hombre de un balazo. "Esto es tierra de nadie", aseguró la vecina en diálogo con. La vecina aseguró que en el lugar "no se puede vivir más" y que está preocupada porque tiene hijos chicos, que van a la escuela. "Me angustia la situación de mi barrio, esto ya es demasiado", subrayó.Explicó que uno de sus hijos, que tiene seis años, ya no puede jugar en la calle. "Le tengo que explicar la situación y el peligro que se está viviendo. No son una o dos balas. Tiran a mansalva, no se puede controlar. Son motos que van y vienen, escuchás los ruidos y ya a mi me agarra miedo", advirtió. "Me da tristeza e impotencia como madre y ciudadana que mis hijos no puedan salir a jugar al patio y esto sea tierra de nadie", insistió.