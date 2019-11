El detenido por el asesinato de la enfermera estaba en libertad condicional

La mujer, de 30 años y que se iba a casar en los próximos días, fue atacada ayer por la madrugada, pocos minutos después de que saliese del hospital local para dirigirse a su hogar en una motocicleta.



La Justicia y la policía bonaerense arrestó esta tarde al sospechoso de haber asesinado a la enfermera Almeida. Se trata de un albañil con antecedentes por homicidio y abuso sexual que recuperó la libertad en 2018 y que fue delatado por su propia esposa. Fue identificado por fuentes policiales como Miguel Ángel Nieva, un hombre de 32 años que habría sido atendido, hace unos meses, en el hospital por la víctima. El hombre arrestado estaba en libertad condicional y la pena por homicidio debía cumplirse hasta 2021.



"Mi hija le salvó la vida, porque lo atendió cuando llegó al hospital con una herida de bala, y le pagó matándola", dijo María Victoria, la madre de la víctima, al encabezar anoche en San Nicolás una marcha en reclamo de Justicia. Explicó que compañeros de su hija le comentaron esa situación luego de reconocer al sospechoso como un antiguo paciente.



La pareja de ese hombre fue la que dio la pista inicial para encontrar al atacante al llamar al número de emergencias 911. Señaló en ese mensaje que su marido había llegado borracho y que le había confesado ser el autor del asesinado a una mujer, según consignó Télam.



Según los resultados preliminares de la autopsia, Almeida murió como consecuencia de un corte en el cuello producido con un arma blanca y no se encontraron signos de abuso sexual, aunque los investigadores no descartaron que la ausencia de esas lesiones tuviese relación con la defensa de la víctima.



La investigación está a cargo del fiscal Omar Tempo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de San Nicolás.





Si bien en la autopsia realizada ayer se determinó que Almeida fue degollada, el fiscal Tempo aseguró a Télam que la principal hipótesis del crimen es que se trató de "un femicidio con connotaciones sexuales".



"Fue un ataque sexual que no se llegó a consumar porque la víctima buscó defenderse. En la autopsia se detectaron lesiones defensivas como cortes en los brazos", explicó el fiscal.



"Más allá de que aprovechó para llevarse algo de la víctima, la motivación principal parece ser el ataque sexual. En la escena quedó la billetera de la víctima con dinero y tampoco llegó a robarle la moto", agregó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de San Nicolás.



Almeida, de 30 años, trabajaba como enfermera en el hospital San Felipe de San Nicolás. En la madrugada de ayer, al finalizar su jornada laboral se retiró del trabajo en su moto Zanella roja, pero no llegó a su casa y su familia denunció la desaparición pocas horas después.



"No le hizo nada a nadie para que le hagan semejante daño, semejante crueldad", afirmó la suegra de la víctima en declaraciones a los medios de comunicación.



Familiares, amigos y vecinos de Almeida marcharon en reclamo de Justicia. "Basta. Que se haga justicia o vamos a hacer arder San Nicolás. Estamos hartas de que nos maten", escribió una allegada a la enfermera tras la convocatoria realizada a través de Facebook.



