A mano armada robó en una rotisería y quedó filmado

Un hombre, que estaba acompañado por una mujer, perpetró un robo anoche en una casa de empanadas de calle Wheelwright al 1900 de Rosario y quedó filmado en la cámara de seguridad del local. Los propietarios del lugar difundieron el video con la finalidad de que pueda ser identificado y para que "nadie más tenga que pasar por eso".El hecho se produjo en la noche del jueves, a las 20.42, cuando un hombre que pasó por el local de empanadas norteñas de Wheelwright, entre Dorrego y Moreno, ingresó con fines de comprar comida, mientras la mujer que lo acompañaba se quedó en la puerta.El ladrón primero abrió la heladera, hizo como que sacaba algo de ahí y cuando se acercó al mostrador sacó un arma y le apuntó al empleado que estaba en la caja, al que le pidió que le diera todo el dinero."Se llevaron alrededor de doce mil pesos", contó Rubén a La Capital, quien admitió que habitualmente nunca hay ese dinero, porque lo van sacando, pero que anoche no lo habían hecho.El local vende empañadas norteñas desde hace seis años y es la primera vez que fueron asaltados, aunque varios locales de la zona no tuvieron la misma suerte, puesto que fueron asaltados en otras ocasiones, según relató uno de los propietarios del local.Le apuntó a uno de los chicos y le pidió la plata, y le pedía cada vez más""Pasó una pareja que miró para adentro a ver si había gente. Luego ingresó el muchacho, mientras la chica hacía de campana. Y cuando la chica le avisó que no venía nadie, sacó el arma enseguida, le apuntó a uno de los chicos y le pidió la plata, y le pedía cada vez más", relató Rubén sobre el mal momento que les tocó vivir en una zona muy transitada de la costanera central de la ciudad.Además del dinero en efectivo, se llevó una tablet y un teléfono celular. "No se lo notaba nervioso para nada y actuó todo el tiempo a cara limpia", comentó uno de los propietarios a este diario, antes de aclarar que subimos el video a las redes para que "lo puedan ver, compartir, para que sepan que andan dando vueltas por la zona y que no le pase a ningún otro vecino".Rubén también admitió que ya hicieron la denuncia y que van a entregarle a la Justicia las imágenes en la que se ve el accionar del delincuente.