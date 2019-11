Encarcelan a mujer adicta que violó la domiciliaria tras episodio de abstinencia

Revocaron la prisión domiciliaria a Celeste Orellano, una joven de 26 años acusada de atacar a su ex pareja, y se ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº6 de Paraná. Fue tras una disposición de la jueza de Instrucción Elisa Zilli, supoel programa que se emite porLa mujer aseguró aque es adicta a la cocaína desde los 11 años. Es madre de tres hijos, y en el marco del arresto domiciliario que se le había concedido, sufrió un episodio de abstinencia que la obligó a violar la medida judicial para ir en búsqueda de la medicación que se le suministra para tratar su adicción a las drogas."Le pedí a mi abogado que me lleve al hospital para que me den mi medicación pero pasaron tres días", justificó la joven durante la audiencia en la que le fue revocado el beneficio.La mujer manifestó sus intenciones de recuperarse, pero durante su detención en la Alcaidía de Tribunales, se auto-flageló porque, según justificó, no la dejaron hablar con su madre. "Entré con un cuchillo porque ni siquiera me requisaron", apuntó."Estoy bajo tratamiento por adicciones y no me quieren dar la medicación", denunció la mujer que es adicta a los psicotrópicos y psicofármacos."No me quiero drogar más, no quiero consumir más, pero no me dan pelota. Me hiciste esto (por su autoflagelación) por simplemente, pedir ayuda", explicó.La magistrada ordenó que Arellano durante su detención en el penal de mujeres, sea trasladada al Hospital Escuela de Salud Mental para que le suministren la medicación que necesita en virtud a su problemática de adicciones.