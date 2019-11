Policía acusado de arrebatador dio su versión del hecho e hizo grave denuncia

Dos hombres a bordo de una moto y "ambos con casco negro" le arrebataron una mochila a una mujer. La Policía detuvo a los presuntos autores e informó que uno de ellos presta servicios en una Comisaría de Paraná.El uniformado acusado habló con, negó la acusación y relató con detalles lo que hizo antes de ser detenido. Además, denunció graves falencias durante el procedimiento.Iván contó durante el programaque "organizamos con mi familia para ir a pescar. Alrededor de las 14 horas fuimos con mi hijo y parientes a Bajada Grande. Estuvimos hasta las 17.30 o 18 horas pescando. Después regresé a mi hijo con la mamá en Bajada, porque soy separado. Cuando me estaba dirigiendo a mi domicilio, porque vivo en Paraná XIV se me paró la moto. Mi primo, que es mecánico e iba conmigo, me dijo que la dejemos en la garita del Policía". Acotó que el mismo lo invitó "para ir hasta Las Tunas y a la vuelta comprar la bujía para reparar el vehículo y que yo pudiera irme tranquilo a mi casa"."Fuimos hasta la casa de un muchacho en Las Tunas, que lo tenemos de testigo, volvimos por Avenida Almafuerte, agarramos por Francia. Cruzamos un móvil policial de frente, que no nos dio la voz de alto ni nada", aseveró y continuó: "Seguimos la marcha. Los dos íbamos con casco. Mi mochila era color camuflada y la de él negra. El móvil dio la vuelta, nos empezó a perseguir y paramos. Yo me presenté como funcionario policial, le expliqué que veníamos de pescar y les pregunté el motivo por el que nos paraban. Me dijeron que era por un arrebato. Les brindamos las mochilas. Teníamos cosas de pesca y mi primo un cuchillito de mano"."Nos llevaron detenidos. Yo le dije al oficial que por qué nos iba a detener si a la chica e parecía que no éramos nosotros. Vamos a llevarlos por las dudas, dijeron", sostuvo Iván.Dio cuenta de que "estuve detenido. Hablé con el fiscal que me dio la libertad. Me dijo que no había pruebas suficientes, porque no se nos encontró una billetera, tarjeta de crédito ni plata, porque habíamos gastado todo lo que llevamos. No nos encontraron nada, pero nada que sea de la señora. Perdieron el tiempo con nosotros, nos tomaron de perejiles", denunció.Expresó que "en Parque Industrial creo que hay cámaras de seguridad. Nosotros pasamos por ahí y el arrebato fue del otro lado, por el asentamiento de las vías. Voy a llegar hasta lo último. Con mi señora laburamos los dos y estoy totalmente en contra de que le arrebaten a alguien o lastimen a una mujer".Aseveró que "no es normal que esto suceda. Yo soy suboficial y siempre hubo una especie de guerra con los oficiales. Como que siempre los pone contentos ensuciar a un suboficial"."En mi caso nunca había tenido problemas. Responsabilizo al oficial de calle del 911 que actuó en ese momento. Cuando los abogados terminen con esto, vamos a ir contra él", anunció."Estoy afuera de la Policía hasta que demuestre mi inocencia. Hace 16 años que soy policía. Hay gente que se dedica a trabajar como es el deber del funcionario público. Pero algunos buscan inculpar a alguien para sacarse un problema de encima", completó.Desde la Policía informaron que el agente de 37 años, que presta servicios en la Comisaría 16 de Paraná, fue detenido junto a su acompañante de 32 años, en inmediaciones de calles Las Orquídeas y Los Junquillos cuando se conducían en un motovehículo Motomel Serie III.Según denunció la damnificada, dos hombres a bordo de una moto y "ambos con casco negro" le arrebataron una mochila en la intersección de calles Vicente Tarnowski y Francia de la capital entrerriana. Por disposición del fiscal Martín Wasinger, los autores del arrebato fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.En el procedimiento, se secuestró el rodado en el que se conducían, como así también, las mochilas de ambos y un arma blanca