Salisky, a víctimas silenciadas: "Anímense, denuncien, pueden tener respuestas"

"La madre de las victimas realiza la denuncia cuando toma conocimiento de los hechos"

El abogado querellante, Lucio Salisky se refirió a la sentencia al ex policía condenado por abuso y habló del difícil camino para las víctimas.

Las víctimas, una hija natural y las otras dos hijas de su pareja, comenzaron a sufrir estos abusos a partir de los 7 años de edad y durante buena parte de su adolescencia."Por supuesto que la Fiscalía como la querella pedimos penas mayores, pero más allá de la pena, lo que a mí me interesa como abogado de las víctimas es la tranquilidad de ellos.".Mencionó que "hubo una investigación y un trabajo muy importante de investigación penal preparatoria. Esa es la razón por la cual se pudo llegar, dentro de un tiempo razonable para que la víctima pueda tener una respuesta".

"El condenado usó mecanismos para influir en la subjetividad de las víctimas"

"Pueden obtener una respuesta de la justicia, pueden denunciar, que van a recibir la atención que realmente le merece el caso"



Las víctimas por su corta edad (cuando esto ocurrió tenían 7 años) no podían darse cuenta de que estaban siendo víctimas de un delito y por lo tanto, no podían percibir la connotación sexual de los actos, el mandato del silencio, de no contar, el mandato de la amenaza, de la culpa; todo esto fue preparando el camino para que esto fuera ocurriendo de manera sistemática y las víctimas lo vivieran como si esto fuera normal y cotidiano".El ahora condenado, "no tenía antecedentes en hechos similares".Para el querellante el haber pertenecido a la fuerza policial tiene agravante "para mí sí lo tuvo, en el alegato de clausura cuando hubo que fundamentar el pedido de pena, por supuesto que consideré un agravante que sea policía por dos razones, en primer lugar porque era exigible un mayor respeto por la ley, y segundo, hubo un dato que nos aportó la asistente social que es que la circunstancia de ser policía le permite tener conocimiento sobre técnicas de dominación de personas.".En otra parte del programa,Hoy eso es muy difícil, hay mecanismos en el sistema actual para que no prescriban y puedan tener una respuesta en la justicia".Del mismo modo,Aportó que una sola de las víctimas aportó su testimonio mediante Cámara Gesell ya que "al momento de la realización de la denuncia la víctima tenía 17 años", resaltó que "las otras víctimas tuvieron que prestar su declaración en el debate oral"."Es muy probable afirmar que las víctimas van a cargar con esto, de por vida. El condenado tendrá su pena temporal", puso relevancia.El abogado aportó que "lo que este caso tenía de particular era el nivel de violencia que el condenado ejerció sobre las víctimas, no solo para poder abusarlas sexualmente, sino también en su vida diaria, con escenas muy traumáticas. Hubo un momento en que las victimas coincidieron que fue el peor de todos que es cuando la mamá terminó internada poer peritonitis en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. En ese entonces, las víctimas quedaron al cuidado exclusivo del condenado, ese fue uno de los peores momentos que pasaron"."Hubo tres hechos que concursan entre sí, y a su vez concursan idealmente con el delito de corrupción de menores. Quiere decir que la escala que se tomó es la de la corrupción de menores".", dijo.En el mismo sentido,Al ser consultado respecto a qué posición tomó la policía al conocer el hecho aberrante por parte de un integrante de la fuerza, el abogado respondió: "No noté absolutamente nada raro, todo lo contrario. Colaboraron en lo que les tocó".El abogado destacó que respecto al cuidado para que las víctimas "no sean expuestas", se ha sido "sumamente cuidadosos. Se ha preservado en todo momento el anonimato de las víctimas durante la investigación penal preparatoria, durante el juicio y en toda la información posterior"."El anonimato de las víctimas es particular en cada caso, no todos los casos son iguales. Hay otro caso que estoy tratando en donde la víctima expuso su caso por redes sociales. Es una elección que ha hecho la víctima totalmente respetable. En el caso que estado hablando acá, ella eligieron el anonimato, ese es su proceso, y no es igual a otros", acotó.Como mensaje, el abogado mencionó: "".