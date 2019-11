Empleada denunció por supuesto abuso sexual a intendente de Paraná campaña

El intendente de Villa Urquiza, Alberto Gastiazoro, fue denunciado por abuso sexual por una empleada del Municipio. La causa tramita en la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Poder Judicial, a cargo del fiscal Leandro Dato, que ya consiguió que el juez de Garantías Mauricio Mayer le aplique una perimetral de 200 metros por un plazo de 90 días. Gastiazoro no puede acercarse a DNS, la mujer que lo denunció.Contó que trabaja en dependencias de la comuna de Villa Urquiza desde 2006, un año antes de que Gastiazoro fuera elegido intendente e iniciara su primera gestión. Dijo que sintió el acoso del jefe comunal desde el año 2009 con insinuaciones, indirectas y toqueteos."En el año 2013, Gastiazoro me designó como funcionaria del área de Turismo y me exigió que físicamente me quedara en la oficina de la Secretaría, es decir, al lado de la suya", sostuvo. La denunciante recordó un hecho puntual ocurrido a poco de asumir, cuando en un viaje que realizaron los dos solos a la zona rural en una camioneta del municipio, el hombre le pidió tener sexo. "En varias ocasiones, Gastiazoro me amenazada con que si no accedía a lo que él me pedía, me despediría. Hasta que en septiembre de 2013, no pude más y renuncié al cargo".Uno de los hechos habría ocurrido en la zona del Paraje La Balsa. Según el relato de la denunciante, Gastiazoro la invitó para que lo acompañara -"no podía negarme, ya que se enojaba y comenzaba a los gritos y a azotar cosas"- , y fue entonces que "vamos circulando por el camino rural, en una de las camionetas Partner, color gris, que tiene el Municipio, es que frena la marcha y me dice: ´Dale, total va a ser rápido. Bajate los pantalones. . . dame lo que te estoy pidiendo hace mucho, si no te vas a quedar sin nada´, o un dicho similar, pero siempre bajo amanezade que perdería mi trabajo, por lo que no tuve otro remedio que acceder"."Gastiazoro me obligó a comparecer, por lo menos, una vez a la semana, al predio del Municipio, puntualmente al Polo Textil, que es donde funciona una cooperativa, siempre a las 6,30, para obligarme a tener relaciones. Siempre el día anterior, verbalmente -porque nunca me citó por mensajes u otro medio- me decía: ´Acordate que mañana a las 6,30´". Y detalló que los hechos de abuso "ocurrían en el baño para hombres del Polo y en un baño para discapacitados que hay en el lugar, en donde siempre había colchones para donar a gente necesitada", denunció.Según el sitio, el acoso fue sexual y laboral, y la situación se mantuvo hasta el mes de agosto, cuando la mujer decidió pedir licencia, que todavía sigue. Finalmente, el 30 de octubre último decidió presentarse en la Unidad Fiscal de Violencia Sexual y Abuso del Poder Judicial y radicó una denuncia contra Gastiazoro.Por su parte, el intendente dijo no saber nada de los hechos denunciados. "No entiendo nada. La verdad no entiendo que le ha pasado a esta señora", dijo en declaraciones a Radio La Voz."A mí llaman porque hay un allanamiento en la Municipalidad, y fui yo y me anoticio de lo que era, pero la verdad es que no lo sé", expresó sobre el allanamiento a las oficinas municipales, particularmente el despacho del Intendente, donde secuestraron elementos, entre ellos un colchón, sobre el que realizarán pericias judiciales. "Había muchos colchones, y siempre llevamos, y justo unos días antes de irme yo estaba pensando dárselos para que ella se los diera a alguien", expresó."Desde que yo he entrado en el Municipio me han acusado de muchas cosas, y acá hay muchas cosas en contra mío, no sólo de ella (la denunciante) sino de mucha gente. Me están acusando que hemos 'ladeado' 7.500 millones de pesos y en el año 2011 me acusaron de que estaba robando broza y me dijeron que había cosas peores, y ahora veo que las hay", señaló."No entiendo por qué me acusan. Ahora están los abogados y vamos a ver qué pasa", dijo.