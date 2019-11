Pareja asaltó a mano armada un comercio: Se llevaron la caja registradora

Foto: Pareja asaltó a mano armada un comercio en Gualeguaychú Crédito: R2820

Un almacén y carnicería ubicada en Rioja casi Brasil de la ciudad de Gualeguaychú fue el blanco de una pareja que se llevó la caja registradora con más de 10 mil pesos.

La propietaria del comercio observó una mujer se quedó en la puerta, el hombre ingresó y tras amenazarla con un arma de fuego, se llevó la caja registradora con el dinero que había en ella.



Ambos desaparecieron rápidamente del lugar y algunos testimonios darían cuenta de que la pareja se habría ido en moto, aunque esta versión no está confirmada.



La dueña del local estima que se habrían llevado más de 10 mil pesos producto de la venta de carne y almacén.



La zona prácticamente no tiene cámaras de seguridad y la víctima no pudo brindar muchos detalles de los rostros de ambos, debido a las ropas que llevaban, publica Maxima on line.