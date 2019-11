Zapatos por droga: Bordeira marcó "falencias" en la interpretación de escuchas

En el marco de la causa que trata de esclarecer los, el fiscal general José Candioti dio a conocer una charla de 2016 entre el presunto líder de la organización, Daniel Celis, y Cristian Silva, otro de los sometidos a juicio, quienes de acuerdo con la investigación se refieren aDesde la Unidad Penal de Mujeres Nº 6 de Paraná, la ex policía y ex funcionaria municipal, aclaró ael programa que se emite porque el negocio por la venta de zapatos, existió, y apuntó a las "falencias" de la investigación desarrollada por la Policía Federal en cuanto a la interpretación de las pruebas.Al descartar esa relación con Celis, aclaró que "Silva quien viene de una familia militante y radical que después termina participando del Movimiento Vecinalista del Oeste, con un negocio de venta de ropa, de zapatos, de útiles escolares, un fondo enorme de comercio que no resultó porque no era lo que se esperaba".

La ex funcionaria policial y municipal, destacó que desistió de este negocio, y según detalló, en el marco de las escuchas telefónicas, "cuando Celis le pregunta a Silva `te pagó o no´, (él responde) No, si me pagara te prestaría el dinero que necesitarías".Es que durante el juicio, el perito desgrabador de la Policía Federal, Carlos Frías (encargado de interpretar las escuchas telefónicas), había referido "conversaciones sospechosas" entre Celis y Silva, como cuando hablaban de "un cargamento de 800.000 pesos de zapatillas que trasladaron primeramente a una oficina que tenía (Hernán) Rivero, y después a la zona sur de la ciudad". Por ello, el Tavi le recriminó que Bordeira le debía 200 o 400.000 pesos.. Según recordó, al cargamento de zapatos, "los tenía pero me había dado unos meses para que reacondicione todo, porque evidentemente, no los tenían en un lugar adecuado". Y continuó: "Eran mil pares de zapatos en cajas pero 4.000 que estaban deteriorados. Cuando se hizo el recuento vimos que no era un gran negocio y en ese marco de la conversación, de Celis con Silva, cuando el funcionario de la Policía Federal interpreta que cuando se hablaba de cajas de zapatos, hablan de droga, y que cuando hablan de mercadería manoseada, que podrían llegar a ser estupefacientes"., y según recalcó, en la investigación se sostiene que ella "colaboró con el intendente de Paraná en la financiación de la esta organización narcotraficante".Consultada a la ex funcionaria policial y municipal de dónde podría haber obtenido el dinero para financiar esa banca narco, ésta apuntó a que " tratarán de demostrarlo" y al defenderse, marcó: "Vivo de la misma manera que siempre, no tengo enormes movimientos enormes, lo que tengo lo hice trabajando"."Toda la vida he sido una laburante en los medios de comunicación, y esa actividad me permitió poder relacionarme con mucha gente que me ha servido para una u otra actividad", recalcó., subrayó al apuntar a lasde la investigación."Si Ud participa de un movimiento político y tiene una relación con otra persona que tal vez ejerce una actividad ilícita pero que Ud la desconoce y hace un trato político, y quien hace la interpretación desconoce esa situación,", evaluó.que entiende que esa actividad lícita que yo realizaba, por relacionarla en una comunicación telefónica con dos personas que están sospechadas de narcotráfico, me hace también a mi parte de ese negocio que nunca existió", cerró.