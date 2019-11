Foto: Jubilado resistió un asalto y mató de una puñalada a un delincuente Crédito: Clarín

Un jubilado de 65 años, fue atacado por un ladrón cuando caminaba por la calle, pero le quitó el cuchillo y lo mató.



"No sabe bien por qué, pero creyó que el conductor del coche que acababa de frenar cerca suyo se había perdido, y por eso él también se detuvo", revelaron fuentes judiciales. Fue ahí que escuchó: "Bueno, viejo, dame el celu, dame el celu".



Ocurrió el lunes, cerca de las 19.30, en Jorge Williams al 900, en la localidad bonaerense de Claypole. El delincuente amenazó con un cuchillo al jubilado mientras se bajaba del Chevrolet Corsa gris que manejaba su cómplice.



El jubilado no sólo se resistió al asalto, sino que se peleó con el ladrón, le quitó el arma y lo mató de una puñalada. Pero también se animó a sacarle las llaves al coche en el que había llegado el ladrón y su cómplice. "Lo hizo para que no se escape, pero el tipo huyó corriendo del lugar", explicaron las fuentes consultadas por el diario Clarín.



El jubilado quedó en libertad ya que para el fiscal Lorenzo Latorre, de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora, actuó en legítima defensa. Es electricista y regresaba a su casa en el partido de Almirante Brown, donde vive con una de sus hijas.



"Está tranquilo, actuó muy seguro pero ahora teme que los familiares del delincuente muerto tomen represalias contra él", destacaron las fuentes sobre el estado de ánimo del jubilado.



Según las fuentes y en función a lo que contó el jubilado, no bien escuchó "bueno, viejo, dame el celu, dame el celu" estaba decidido a defenderse. "Se resistió al robo y en la lucha cayeron los dos en una zanja, donde siguieron peleando. El delincuente lo cortó en la cabeza y en una de sus manos y fue entonces que el hombre pudo sacarle el cuchillo: se lo clavó en el pecho".



El delincuente, herido, se levantó y se acercó al Corsa gris donde su cómplice esperaba. Según las fuentes, le dijo al conductor: "Pegale un tiro". Luego, cayó desplomado.



Al escuchar esto, siempre según el testimonio de la víctima, el jubilado se metió en el auto por la puerta del acompañante y le sacó las llaves del contacto. "Dijo que lo hizo para que no se escape", contaron. El cómplice del delincuente herido igual huyó del lugar a la carrera.



El jubilado fue quien llamó al 911 y contó todo lo sucedido, mientras una ambulancia constataba que el delincuente estaba muerto. Fue identificado como Claudio Rodríguez (30), domiciliado en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.



Los investigadores encontraron en el coche dos celulares y sospechan que el jubilado no fue su primera víctima. Es más, el Corsa gris no tenía pedido de captura.



"El dueño del coche dijo que se los alquilaba para que lo usaran como Uber", detallaron las fuentes, aunque les llamó la atención los parlantes que había en el auto y, por eso, dijeron que "les resulta rara su versión".



El jubilado, en tanto, fue derivado a un hospital de la zona donde lo atendieron por el corte en la cabeza, que era de 10 centímetros de largo, y otro en la mejilla izquierda pero de carácter mucho más leve. Y el de la mano.



En el lugar donde el jubilado se resistió al robo, los agentes de la comisaría 6° de Claypole secuestraron un cuchillo con mango de madera acerado y las llaves del coche.



El fiscal Latorre caratuló la causa como "tentativa de robo agravado por el empleo de arma y homicidio" y decidió no tomar ningún temperamento para con el jubilado: consideró que fue un caso de "legítima defensa".