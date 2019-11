Volcó un colectivo en Santa Fe y hay más de 10 lesionados: Estado de los heridos

Causa del accidente

Estado de los heridos

Un colectivo de pasajeros de media distancia perdió el control esta tarde mientras circulaba por Av. Mar Argentino, mano hacia Santa Fe, a la altura del club "El Quillá".El coche, perteneciente a la empresa Tata Rápido cumplía el trayecto Rosario-Santa Fe. El vuelco dejó como saldo 10 heridos, entre ellos un menor de edad que fue derivado al hospital de Niños "Orlando Alassia".En tanto, las demás unidades médicas trasladaron a los adultos heridos hacia el hospital Cullen. Según precisó el director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, "hay cuatro heridos graves, y el resto traumatismos de menos complejidad".Un testigo del accidente, fue el primero que socorrió a los heridos. Se trata de Gabriel, quien relató al móvil de LT10 que pudo hablar con el chofer quien le manifestó que "el coche se estaba moviendo" y por eso intentó frenarlo, pero el colectivo volcó contra el guardarraíl. También comentó que el conductor "estaba schockeado".En cuanto a las causas del accidente, el testigo precisó: "Veníamos con mi hermana haciendo la rutina de ejercicio por el parque cuando sentimos una frenada brusca. Cuando me doy vuelta se me venía el micro encima, golpeó en el guardarraíl, dio dos tumbos y quedó ahí. No hubo participación de ningún otro automóvil".Trabajaron en la zona dotaciones de bomberos que quedaron un par de horas en el lugar para prevenir cualquier posible incendio debido a la presencia de combustible en 100 metros de la calzada.El coche, perteneciente a la empresa Tata Rápido cumplía el trayecto Rosario-Santa Fe. El vuelco dejó como saldo 10 heridos, entre ellos un menor de edad que fue derivado al hospital de Niños "Orlando Alassia".Sobre el menor de 4 años trasladado al Alassia, González Carrillo indicó que el nene está en buen estado, se le hicieron radiografías para control y quedó en observación.Respecto al estado de los heridos traslados al Cullen, el director Juan Pablo Poletti, indicó que fueron 9 personas las que ingresaron al nosocomio.Entre ellos hay una joven en estado grave con fractura expuesta de mandíbula a la cual se le realiza una cirugía de reconstrucción maxilofacial. "Estaba intubada con asistencia mecánica respiratoria", dijo.En tanto, seis personas presentan traumatismos moderados y se encuentran internadas en el nosocomio, pero su estado no reviste gravedad.Entre ellos el chofer del micro que indicó que está lúcido. Presenta un traumatismo de tórax, shockeado pero fuera de peligro y en observación.Mientras que otros dos heridos que viajaban en el micro resultaron con algunos golpes y cortes leves, por lo que fueron dados de alta.