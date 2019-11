Causa Celis: abogados destacaron el testimonio de un funcionario municipal

Este martes se realizó la 14º audiencia en los tribunales federales de Paraná del juicio por el cual se investiga las responsabilidades en la causa por la avioneta con droga y las relaciones de la banda de Daniel Celis con funcionarios municipales.En la jornada, declararon, entre otros, personas ligadas a la comuna, como el trabajador de la Unidad Municipal N° 2 Franco Ledesma, el Director de Comisiones Vecinales, Orlando Silveyra, y la secretaria de Desarrollo Social, Candela Carminio.Sobre el balance de esta nueva jornada, Emilio Fouces, abogado del concejal Pablo Hernández, contó que "pasaron testigos de algunos imputados, más que nada testigos de referencia que hablan sobre las condiciones de vida y conductas de alguno de los imputados y un testigo importante fue un funcionario municipal que explicó el funcionamiento de la unidad 2".En total fueron ocho testigos "y quedan 40 de esta primera causa llamada narcoavioneta".que la semana próxima empiezan a declarar los testigos de la segunda parte de la causa."Las expectativas son buenas. El funcionario municipal que declaró hoy (Franco Ledesma) aclaró mucho sobre cómo es el tema de la ayuda que prestan los funcionarios municipales", haciendo hincapié "que no era sólo o propio de esta gestión sino de las gestiones anteriores, siempre era habitual que la gente pida asistencia. Siempre dijimos que esa era la relación que existía entre Hernández y este grupo de gente que está imputado por narcotráfico".Sobre el pedido ante el Tribunal para apresurar los tiempos, Fouces dio cuenta que "falta mucho y todos queremos, incluso la Fiscalía, acelerar los tiempos de la causa; son 33 personas que están con una prisión preventiva, se tiene que llegar rápidamente a una sentencia para determinar la inocencia a quienes le toque y que recuperen la libertad. Estamos haciendo un esfuerzo para tratar que llegue antes de fin de año, pero lo veo difícil, es por ello que algunos abogados plantearon agregar días o extender las jornadas para que haya más testigos y llegar a los alegatos lo más antes posible".Por su parte, Marcos Rodríguez Allende, que integra la defensa de Griselda Bordeira, explicó que "las declaraciones testimoniales están circunscribiéndose al aterrizaje de la avioneta con más de 300 kilos de marihuana, los testigos corresponden básicamente a este primer tramo de la causa".Sobre los testigos de este martes, contó que el testimonio brindado por Franco Ledesma, que se une a la segunda causa, "fue muy importante porque cuenta el conocimiento que tenía de Griselda Bordeira, los hermanos Celis, Silva y Varisco. En este sentido, podemos decir que la compra de mercadería, que fue de ropa y zapatos, fue acreditada a partir de abundantes testimonios y de fotografías".Para Rodríguez Allende, "la de Franco Ledesma fue una declaración clave, como también lo será la declaración de imputado de Griselda Bordeira en las próximas semanas, aclarando muchos puntos que por ahí pueden confundirse, pero ella va a poder aclararlos".En relación al pedido de acelerar las audiencias, el abogado explicó que "la idea es sumar más testigos para los lunes y martes y el tribunal lo vio con buenos ojos. Seguramente a mediados de diciembre estaremos produciendo los alegatos".Para Miguel Cullen, abogado del intendente Sergio Varisco, el testimonio de Ledesma, que duró una hora y media, "fue el más importante en cuanto a lo que declaró, con muchísima honestidad. Habló de la relación del Movimiento Vecinalista Oeste con la campaña electoral del año 2015; él ya estaba en la municipalidad en la gestión anterior y dio datos sobre ese tema también. Es un testimonio para analizar muy detenidamente".Además "fue muy claro cuando dijo que la vinculación ha sido siempre política y no tiene nada que ver con el tema que se está investigando que es el tráfico de drogas y no cuestiones que tienen que ver con la política o la utilización de una camioneta del municipio para llevar zapatillas. Por ahí, se pierde un poco un foco y de droga no se ha hablado en varias audiencias", aseveró.Finalmente, recordó que la semana que viene "comienza la segunda fase de la investigación que tiene que ver con el encuentro del celular en la unidad penitenciaria y a partir de ahí todo lo que se derivó respecto de la imputación concreta hacia Celis y los funcionarios municipales".El juicio se retomará el próximo lunes.