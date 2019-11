Prorrogaron la domiciliaria a homicida: Malestar en la familia de la víctima

Policiales Un hombre fue asesinado a puñaladas tras fuerte discusión en un boliche

Familiares de Miguel Ocampo, el hombre asesinado a puñaladas el 1° de septiembre tras fuerte discusión en un boliche de la localidad de Los Charrúas, objetaron que el único imputado por el crimen fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Se trata de Cristian Martínez, un trabajador rural oriundo de la provincia de Corrientes."Teníamos una audiencia con Mautone, el juez de garantías, pero se tuvo que suspender porque el acusado de matar a mi hermano está con prisión domiciliaria en una estancia en el campo y no pueden entrar a buscarlo; está a 55 kilómetros de la comisaría y no pudieron llegar por el barro y la lluvia", lamentó Gisela, la hermana de Ocampo.De acuerdo a lo que explicó la mujer, al homicida se le extendió la prisión domiciliaria por 15 días más. La próxima audiencia judicial fue pautada para el 19 de noviembre a las 11 de la mañana.: "Teníamos la audiencia judicial donde se iba a hablar de una prórroga de la prisión preventiva morigerada domiciliaria, pero dada las circunstancias de cómo está el clima, el imputado no pudo acercarse hasta los Tribunales".Y continuó: "Hicimos un común acuerdo en forma escrita con la defensa a cargo del Dr. Sebastián Tito y la fiscalía, por el plazo de 15 días más, es decir que el día 19 de noviembre a partir de las 11 de la mañana se va a llevar adelante la audiencia en donde desde ahí en adelante va a quedar solamente la remisión de la causa a juicio".A modo de reseña, el querellante aclaró que "se le prorrogó la domiciliaria al imputado, aunque él no haya estado presente, se lo va a notificar de manera fehaciente como corresponde a través de su abogado defensor, y desde luego que tenemos que esperar la fecha de remisión de la causa a juicio".Tras una feroz pelea en un bar, Miguel Ocampo recibió tres puñaladas. Una de ellas, la más grave, le ocasionó un neumotórax debido a que le perforó el pulmón, según lo que habían informado desde el hospital Delicia Concepción Masvernat. En relación con el mismo hecho, promediando las 5 de la madrugada del domingo, arribó otro sujeto con una herida leve de arma de blanca.En horas de la tarde de ese domingo 1º de septiembre, se informó el fallecimiento de Miguel Ocampo, un trabajador rural que ingresó al hospital Masvernat con heridas muy graves producto de una reyerta que ocurrió durante la noche del sábado, en un pub de la localidad de Los Charrúas.Fuentes policiales de esa localidad del Departamento Concordia, habían asegurado aque la pelea se había producido en el interior del pub "Maffy", ubicado en la avenida principal de Los Charrúas.Las primeras investigaciones dan cuenta que el autor de la muerte sería un sujeto de apellido Martínez, a quien se le habría secuestrado en el lugar del hecho un cuchillo con mango de plástico de color blanco, tipo de desmonte, que se utilizan en las carnicerías.