Joven fallecido al caer de balcón: Los datos que arrojó la investigación

Tanto la jueza como el fiscal que intervienen en la investigación por la muerte de Octavio Ortmann (16), quien cayó del balcón de un departamento, ubicado en el cuarto piso de un edificio céntrico de la ciudad de Corrientes, afirmaron que de acuerdo a las filmaciones de las cámaras de seguridadSegún la pesquisa,Todos los menores declararon en calidad de testigos en la Comisaría Tercera y ninguno quedó demorado.La Jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, precisó que "se tomó declaración a los menores que estaban en el lugar y lo hicieron en calidad de testigos. Hay cámaras del lugar y se hicieron secuestros de cosas del departamento donde habría estado el chico"., según lo muestran las cámaras de seguridad", informó a Radio Dos la magistrada."No hay pruebas para imputar a alguna persona, no hay elementos de que alguna persona intervino. Pero la investigación recién empieza y se manejan varias hipótesis: suicidio, muerte accidental u homicidio. Siempre se siguen todas las líneas de investigación para determinar por qué sucedió esto".Por último, ante la versión de que habría habido una pelea previa entre adolescentes, la doctora González Cabañas señaló que "no hay prueba de esto hasta el momento, cuando finalice el sumario podré saber qué figura en la investigación".Por su parte, el fiscal de instrucción, Gustavo Roubineau, dijo que "observamos el video y queda claro quey el chico estaba solo en el departamento", sostuvo Roubineau, según publica el diariode Corrientes."Hay una necesidad de la Fiscalía de preservar detalles, circula mucha información falsa respecto a gente relacionada como homicidas o de una pelea que provocó la caída", sostuvo. "No podemos descartar nada, pero tampoco podemos definir culpabilidades", insistió.Respecto a los jóvenes que ya fueron acusados en las redes sociales, Roubineau afirmó que, "la responsabilidad de las tres personas de 16 años que aparecen en las redes, particularmente una, es una información falsa". "Observamos las imágenes y al momento del dramático hecho, los tres menores no estaban en edificio", reiteró el fiscal y afirmó:"La versión de los adolescentes es que Octavio estaba solo, todavía no tenemos elementos para contrarrestar la afirmación", detalló, aunque confesó: "No se descarta la presencia de otra persona u otra circunstancia".declaró el fiscal y manifestó: "No podemos descartar un episodio, pero hasta el momento, desconocemos y no tenemos elementos para avanzar como que fue un homicidio".