Dos accidentes ocurrieron mientras llovía en la Ruta 12 y en un camino vecinal

En camino de ripio

Contra el guardarrail

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas debieron acudir al rescate en dos accidentes ocurridos durante la lluviosa mañana en el sur provincial. Afortunadamente, en ambos casos los siniestros viales no registraron personas heridas y las consecuencias para los conductores de los vehículos, solamente fueron los importantes daños materiales que tuvieron sus autos.El primer siniestro vial del día al que acudieron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, ocurrió antes de las 6 de este lunes, en el camino de ripio que conecta a la localidad de Ibicuy con Ruta 12.El conductor fue atendido por el personal de Bomberos Voluntarios y se decidió que el joven no sea trasladado hacia un centro médico, ya que se encontraba en buen estado.En tanto, durante el mediodía, los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron a un accidente que ocurrió en el kilómetro 123 de la Ruta Nacional 12, donde un auto, Peugeot 307, chocó el guardarrail y quedó atravesado en la mano que va de Entre Ríos a Buenos Aires del trazado vial.Las lesiones leves que tuvo el hombre de 38 años, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, fueron atendidas por el personal de la ambulancia y no requirieron traslado al hospital.