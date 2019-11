Causa Celis: Abogados dicen que "no hay elementos serios, sólo interpretaciones"

En el marco del juicio que busca establecer las responsabilidades en la causa por la avioneta con droga y las relaciones de la banda de Daniel Celis, los abogados defensores de Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, coincidieron en señalar que "no hay elementos serios" que compliquen la situación de sus clientes.El letrado Boris Kohen, quien representa a Griselda Bordeira, consideró que hasta el momento "no encontramos elementos objetivos y serios más allá de lo que en su momento fueron las interpretaciones de un sargento de policía. Los testigos continúan no recordando. Ha pasado mucho tiempo y no hallamos pruebas".Señaló aque "veremos en el final del debate cuál será el tenor de la acusación de la Fiscalía. Estamos expectantes y analizando el desarrollo del juicio".El profesional recordó que tanto su defendida como el concejal Pablo Hernández "han sido objeto de múltiples allanamientos en sus domicilios, oficinas y lugares donde frecuentaban. No se ha encontrado ningún vínculo material que tenga que ver con la compra de estupefacientes".Por su parte, el abogado Emilio Fouces, defensor del concejal Pablo Hernández, resaltó que su cliente "siempre mantuvo a viva voz su inocencia y es muy injusto que esté sufriendo la privación de su libertad. Casi todos los testigos de la acusación han pasado y sembraron dudas y contradicciones serias que en los alegatos se harán notar".Asimismo, aseveró aque "demostraron que no había mucho interés en investigar, porque hay un montón de herramientas de las que disponía la Policía y desde mi punto de vista no las usaron porque hubiese sido un papelón. Me refiero a seguimientos, fotos, filmaciones y escuchas directas. La acusación no se condice con el nivel investigativo que debió llevar adelante la Policía Federal si es que estaba detrás de algo tan importante"."Hay interpretaciones que hicieron y que se ha demostrado que no tienen nada que ver. Esto le quita seriedad", cuestionó Fouces.Ratificó que hace "una lectura política de la situación de los funcionarios municipales. Esta causa no puede dejar de ser enmarcada en el momento político que se estaba viviendo en una agrupación determinada cuando esto explota. Hay situaciones e indicios que nos hacen pensar esto".Expresó finalmente que Hernández "está angustiado y preocupado, porque el juicio no va terminar este año, por lo que se está aprontando para pasar otro fin de año en prisión. De todas formas hemos pedido que le den prisión domiciliaria".