Policiales

Conmoción en Corrientes

Lunes 4 de Noviembre de 2019

Filmación reveló indicios sobre cómo falleció adolescente que cayó de un balcón

Según los primeros datos que surgieron de las pesquisas, no habría nadie con el chico de 16 años antes de precipitarse al vacío. No obstante todavía no se descarta ninguna hipótesis.