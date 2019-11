Conmoción por la muerte de un adolescente que cayó de un balcón en Corrientes

Gran conmoción causó en Corrientes la muerte de un chico de 16 años al caer del balcón de un departamento, ubicado en el cuarto piso de un edificio céntrico.Se trata de Octavio Ortmann, quien residía en el barrio Laguna Seca. El adolescente jugaba al básquet y formaba parte de la categoría U17 del club San Martín de Corrientes. Además de cursar sus estudios en el colegio Nacional General San Martín.Anoche el cuerpo de la víctima era sometido a una autopsia médica legal, con el fin de conocer fehacientemente las causales del deceso. Por eso se retrasaba el velatorio.Las causas del fatal desenlace aún no están claras. Se habla de una supuesta autodeterminación, de un accidente o de un homicidio. Pues trascendió que al parecer hubo una pelea y alguien empujó a la víctima al vacío, publica el diariode Corrientes.Es por eso que ayer por la tarde tomaban declaraciones a los jóvenes que se encontraban en el departamento junto con el fallecido.Ayer, alrededor de las 6, cuando el Servicio de Emergencia 911 recibió un llamado telefónico que alertaba sobre la muerte de un menor frente al edificio "Breñales", ubicado por calle Mariano Moreno al 1767 entre Jujuy y España de la capital correntina.Al llegar el patrullero, los policías se encontraron con un chico tendido en el suelo por lo que solicitaron la presencia de emergencia sanitaria del 107. El personal de salud que arribó al sitio confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales.En el departamento había varios jóvenes junto con la víctima. El balcón del cuarto piso no tiene protector como los demás balcones.Se intenta determinar si existió o no una pelea o fuerte discusión entre los chicos que se encontraban en ese lugar minutos antes del hecho u Ortmann perdió el equilibrio y cayó al vacío.Pese al hermetismo que existe en relación al caso en la redes sociales se difundió el nombre de un joven de 17 años acusado de ser quien empujó a la víctima por el balcón. Por el momento no hay personas detenidas.Ortmann jugaba al básquet y formaba parte de la categoría U17 del club San Martín de Corrientes. Tras darse a conocer el trágico hecho, desde la Comisión Directiva de la institución se expresaron en las redes sociales enviando sus condolencias a la familia.