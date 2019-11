Una mujer fue asesinada a golpes en su casa en presunto intento de robo

Los vecinos de la cuadra de Ferrari al 200, en el barrio Villa Cassini de Capitán Bermúdez, estaban indignados, tristes y conmocionados. La mañana del domingo Elvira Danelón, de 83 años, fue hallada muerta y con distintos golpes, uno terrible en la cabeza. La víctima vivía sola pero con la permanente atención de sus hijas. Una de ellas, Bety, la encontró cerca de las 10.30. A esa hora salió a la puerta de la casa a los gritos: "¡Mi madre está muerta!". Dos hombres se acercaron y la acompañaron a entrar en la vivienda, donde había una escena de revoltijos y muerte.



Una vecina de Elvira creyó que "le había agarrado un infarto. Nunca pensé en una muerte así". Cerca de las 13 de ayer fueron capturados dos hombres muy conocidos en la zona por sus apodos: "Sin Cogote" y "Chivita". Ambos sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Carlos Ledesma.



Elvira fue hallada tirada en el comedor y con un fuerte golpe en la cabeza. "Tenía prácticamente la cabeza abierta", sostuvo el vecino que vio la escena.



Era una mujer menuda y con achaques propios de la edad, pero se manejaba por sus propios medios y no tenía problemas graves de salud. Sus hijas la visitaban de dos a tres veces por día y hacía más de 60 años que vivía en Villa Cassini en una casa con un pequeño comedor, cocina, dos dormitorios y un gran patio en el fondo.



La última vez que sus vecinos la vieron fue el sábado a la tarde. Uno de ellos contó que había escuchado ruidos cerca de las 16. "Algo así como que estaban corriendo muebles o tirando cosas", le contó a otro vecino.



En la casa de Elvira todo estaba "revuelto y roto. Habían cortado el colchón con un cuchillo, estaba abierto y hecho pedazos. El ropero estaba tirado y había ropas por todos lados. Todo tirado, todo dado vueltas. Parecía como que la habían arrastrado por toda la casa, aunque sangre sólo había en el comedor", relató el otro vecino que entró a la casa con Bety.



Según trascendidos, de la casa de la anciana no hubo más faltantes que un par de electrodomésticos menores y un televisor. "Ella no manejaba plata, muy poco, las hijas le hacían las compras y ella se ocupaba de mantenerse y vivir", contó una vecina, y agregó: "Era una mujer muy querida por todos".



Sobre la detención de los sospechosos, fueron varios los indicios que los ubican al menos entre las 16 y las 17.45 del sábado en la cuadra de Ferrari al 200. Una cámara privada, ya que no hay cámaras públicas ni domos en la zona, los captó merodeando la zona y una vecina los vio en la vereda de la casa de Elvira contando dinero.



Merodeando



Por otro lado, otra vecina dijo haber visto en la vereda de la casa de Elvira a "Sin Cogote" que "no tiene más de 25 años. Cuando salí a la puerta, serían las 17.45 del sábado, este muchacho cruzó de la casa de Elvira a mi casa y me pidió plata. No sé más, sólo que lo vi a esa hora por la cuadra", aseguró.



"Hace unos días Sin Cogote entró a robar al galpón de mi casa y lo pudimos correr", agregó otro vecino. Con esto y algunas otras características físicas efectivos del Comando Radioeléctrico allanaron por orden del fiscal una vivienda en barrio Copello y detuvieron a los sospechosos. Extraoficialmente trascendió que habrían encontrado varios televisores en la casa allanada y podría haber pertenencias de la anciana asesinada. Las identidades de los sospechosos se mantuvieron oficialmente en reserva.



Los pesquisas advirtieron que las puertas delantera y trasera de la casa de Elvira no parecían haber sido violentadas. Una versión que sumaron los vecinos es que "Elvira siempre estaba en a puerta cerca de las 17, sacaba al perrito, es posible que haya estado en la puerta o bien le tocaron el timbre y cuando salió a atender la metieron adentro. Nadie vio a estos dos, pero quien haya entrado pudo haberlo hecho así", especuló otro vecino.



Reclamo



En ese contexto un grupo de vecinos realizó una manifestación convocada a través de redes sociales en la antigua estación de trenes para reclamar justicia. "Ya son muchos los robos en el barrio y la gente que matan por robos y eso. Antes, cuando la Gendarmería recorría Bermúdez esto no pasaba", dijo al respecto un vecino que vive al lado de la casa de Elvira. (La Capital)