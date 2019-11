Son tres los fallecidos tras choque en Buenos Aires: Hay tres heridos graves

Policiales Dos muertos y cuatro heridos de gravedad tras accidente en Buenos Aires

Tres jóvenes murieron hoy mientras que otros tres sufrieron heridas de gravedad al chocar el vehículo en el que viajaban contra una palmera y quedar incrustado en el árbol en la localidad bonaerense de Don Bosco, partido de Quilmes.El trágico hecho se produjo alrededor de las 6.45 de la mañana de este domingo en la zona de Avenida San Martín, entre Los Andes y Fierro, a metros de la estación Don Bosco de la línea Roca y fue protagonizado por un automóvil Renault Clío negro que llevaba seis ocupantes.Según se informó, el conductor del vehículo habría querido esquivar una alcantarilla que no tenía tapa, pero el auto rozó el cordón del boulevard, perdió el control y terminó incrustado en un árbol que bordea la estación ferroviaria.Como consecuencia del fuerte impacto, el chofer murió en el acto al igual que una joven de 25 años que estaba sentada en el medio del asiento trasero mientras que los otros cuatro pasajeros fueron rescatados por una mujer bombero que vive a la vuelta de donde se produjo el accidente y dos vecinos del lugar.Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial donde uno de ellos falleció mientras le realizaban una intervención quirúrgica mientras que los dos permanecían internados el Hospital Iriarte de Quilmes y otro en el de Wilde, los tres en grave estado.Si bien los investigadores no lo confirmaron, trascendió que dentro del automóvil se habrían encontrado botellas de bebidas alcohólicas.Según informó en diálogo con la prensa Juan Mendizábal, coordinador del Centro de Emergencias de Quilmes en el automóvil iban "cuatro hombres y una mujer", a la vez que confirmó que "hay dos muertos y tres heridos".Más tarde se confirmó que los ocupantes del automóvil no eran cinco sino seis y trascendió que la sexta pasajera sería una mujer.En tanto, Mendizabal dijo que los familiares de las víctimas "están avisados" mientras que, tras indicar que "hay una señalización precaria en el lugar", señaló que "ya se pidió el video para determinar las causas que ocasionaron el accidente".A raíz del accidente la zona fue vallada y en la misma trabajaba la Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes mientras que en el lugar también estuvieron el SAME y la secretaría de seguridad municipal.