Entregó su clave bancaria y le robaron $100 mil tras una estafa telefónica

Consejos para evitar estafas

Las estafas telefónicas son una modalidad delictiva que se repite. Pese a la advertencia desde los medios y la campaña de prevención, continúan las estafas telefónicas en la provincia. Esta vez, hubo una nueva víctima en la ciudad de General Ramírez.Según informaron adesde la comisaría de esa ciudad del departamento Diamante, una persona denunció que medianteLa víctima recibió un llamado al teléfono fijo de su domicilio. Del otro lado de la línea le solicitaron datos personales y (siempre haciéndose pasar por personas del organismo nacional),. Una vez que accedieron a la valiosa información, efectuaron la operación medianteSi bien esta persona, un hombre de unos 50 años, efectuó posteriormente la denuncia, la estafa ya había sido concretada.Desde Comisaría Ramírez, remarcaron que ANSES no realiza este tipo de trámites vía telefónica y pidieron a los vecinos estar alerta y no brindar datos personales. Además recordaron que se comuniquen inmediatamente con la dependencia a través del 101 o al (0343) 4901509 o que se acerquen personalmente a la comisaría.- ANSES no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales.- El trámite del Programa de Reparación Histórica es gratuito, ya que los gastos los asume en su totalidad la ANSES.- Incluso el organismo se hace cargo de la totalidad de los honorarios de aquellos abogados que fueron seleccionados de sus padrones.- No debe abonarse ningún tipo de adelanto para acceder al Programa de Reparación Histórica.- Las solicitudes de dinero en efectivo o de transferencias bancarias para agilizar o cobrar adelantos vinculados al trámite de Reparación Histórica por parte de supuestos agentes de la ANSES implican un fraude.- Bajo ningún punto de vista debe entregarse dinero en efectivo o transferir sumas a través de cuentas bancarias.- En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como «trabajador de o para la ANSES» o como gestor o abogado que tramita beneficios en el mismo organismo, no proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social, etcétera.- Los agentes de la ANSES no se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios ni para ofrecer alguna prestación o su mejora, como el caso del Programa de Reparación Histórica.- La única forma de verificar si se encuentra incluido en el Programa de la Reparación Histórica es a través del sitio web oficial de la ANSES, con la clave de la seguridad social.- Deben desestimarse, además de los llamados, cartas que notifiquen que se encuentra en condiciones de acceder al Programa.- En caso de recibir una carta con el logo de la ANSES en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, no establecer contacto y dirigirse a la Unidad De Atención Integral (UDAI) más cercana, o comunicarse al 130 (línea oficial de ANSES) para comentar la recepción de la nota y acreditar su veracidad.- De haber tramitado y aceptado la propuesta de reajuste de la ANSES en el marco de Reparación Histórica, la notificación de la homologación del acuerdo la recibirá su abogado en forma electrónica. (IN)