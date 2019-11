Convocaba a jóvenes para un trabajo y fue denunciado por acoso sexual

Un hombre mayor de edad, que se domicilia en calle 25 de mayo y A. del Valle, de la ciudad de Concordia, publicó un aviso clasificado, en el que requería la presencia de señoritas jóvenes y de buena presencia, para trabajar de "mucama".

Realizó la convocatoria para una hora determinada y por la angustiante situación económica y el desempleo, concurrieron lamentablemente, varias chicas que se sintieron, estafadas y confundidas, ya que el hombre ponía como condición que sean sus acompañantes nocturnas en su domicilio.



Denunciado en las redes

Sin más explicaciones que eso, las chicas lo denunciaron en las redes sociales y aseguran que el caso está en delgada línea que separa el acoso, publicó ElSol.

"No sabemos qué intenciones tiene este hombre, pero no son claras se abusa de la necesidad que tenemos, fueron varias chicas por el aviso, pero él nunca fue claro y había mucho temor porque no se sabía qué es lo que quiere y como iba a terminar todo esto", señalaron algunas de las que concurrieron a la convocatoria.

Otras versiones dan cuenta que sería un hombre de unos 30 años con algunos trastornos. La situación extraña generó la preocupación y el alerta de numerosas chicas.