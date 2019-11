Desbarataron banda que almacenaba armas y preparaba un "coche-bomba"

Dos personas acusadas de liderar una banda que cometía robos y fabricaba bombas caseras fueron detenidas este sábado tras varios allanamientos realizados en los partidos bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown.Tras la detención de dos hombres por integrar una banda acusadas de robos y armar explosivos, el jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Berard, admitió las sospechas de que el grupo se aprestaba a cometer "actos de terrorismo" y señaló que uno de los seis vehículos que se secuestró en el operativo al parecer era acondicionado como "coche-bomba".Además, el jefe policial sostuvo que al menos uno de los detenidos militaba en una agrupación social y política llamada Movimiento Popular 22 de Agosto, aunque aclaró que no hay elementos aún para implicar a ese grupo en los hechos investigados.Sobre las eventuales intenciones de cometer un supuesto acto de terrorismo por parte de los detenidos, Berard dijo que no tenía "ninguna duda" en virtud al material explosivo acumulado.El comisario, en declaraciones al canal, contó que a los detenidos se les secuestró material de pirotecnia utilizado para colocar la pólvora en los caños utilizados como bombas."Cuando hicimos los allanamientos no teníamos idea del profesionalismo de esta gente para confeccionar explosivos", explicó el jefe policial.Además, Berard sostuvo que de los seis vehículos secuestrados durante los allanamientos, "uno de ellos tenía puesto un cableado conectado a una batería, que si se vincula a un celular puede detonarse a distancia", por lo que admitió que se investiga si la intención de los detenidos era convertirlo en una suerte de "coche-bomba".En ese sentido, recordó que también fue detonado a distancia el explosivo arrojado a efectivos de la fuerza que comanda en barrio de Constitución el pasado diez de octubre.Berard indicó que se investiga si los detenidos participaron en hechos "extraños" cometidos contra la Policía de la Ciudad, como la quema de vehículos de la fuerza y el asalto a efectivos para robarles las armas.