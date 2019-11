Se llevó el estéreo de un auto y herramientas de valor: una cámara registró todo

Juan Pablo Sosa, un joven comerciante de la ciudad de Gualeguaychú, se llevó una sorpresa el mediodía del viernes, cuando fue a subirse a su Renault 9 para llevarlo al mecánico y se dio cuenta que la puerta estaba "mal cerrada"."En ese momento me di cuenta que algo pasaba. Al abrir, me encontré con que habían arrancado el estéreo y se habían llevado un estuche con un montón de herramientas", contó a. Y no ocultó su angustia, ya que "tanto el auto, que es un auto viejo, como lo que se llevaron son todas herramientas de trabajo".Más tarde, Sosa buscó el registro de la cámara de seguridad que colocó luego de otros hechos delictivos y pudo ver el tranquilo accionar del ladrón. Quien actuó entre la 5.17 y las 5.23, según el registro fílmico.En el video se logró ver a un sujeto, que intenta infructuosamente abrir el baúl del automóvil, luego logra abrir la puerta del acompañante y tras perpetrar el robo se va del lugar.La denuncia policial fue realizada este viernes y la Policía trabaja sobre los registros fílmicos para tratar de identificar al delincuente