Le desvalijaron la casa: "Me llevaron hasta el lavarropas con ropa sucia"

A una mujer que vive junto a sus hijos en una humilde vivienda de barrio Las Chacras de la ciudad de Paraná, la desvalijaron y le quedaron apenas algunas cosas.



"Me vaciaron la casa. Me quedó el ropero, dos camas, la heladera y un mueble.

El sábado al mediodía me fui a un cumpleaños con mis dos nenes y cuando volví no había nada, me sacaron hasta la carne que tenía en el freezer, se llevaron ollas, platos, la ropa de mis hijos. Hasta el champú, la crema del baño, y el lavarropas con ropa sucia, todo", relató en diálogo con Elonce TV.



La mujer indicó que sabe quiénes son los autores del robo y dio cuenta que eran personas que "estaban en el barrio pero vendieron la casa y se fueron; se tuvieron que ir porque los vecinos ya estaban cansados. Tenemos miedo que vuelvan, pedimos custodia y una restricción para que no vuelvan a entrar más".



Finalmente, la damnificada afirmó que tuvo que cerrar sus redes sociales porque los delincuentes la amenazaban. Además de ella, otras dos familias fueron afectadas y sufrieron robos de parte de estos malvivientes. Elonce.com