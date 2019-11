Fotos, video y detalles de cómo operaban los estafadores con planes de ahorro

Policiales Gran cantidad de entrerrianos fueron estafados con planes de ahorro de vehículos

El jefe División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Javier González, dio precisiones sobre el operativo que la repartición llevó adelante en la provincia de Buenos Aires para desbaratar una banda que cometió millonarias estafas con planes de ahorro y que dejó muchos entrerrianos como damnificados.El funcionario indicó aque los delincuentes "ponían imágenes en las redes sociales de distintas empresas de vehículos, ofreciendo cero kilómetros incluso a personas que tenían planes caídos por falta de pago y los volvían a llamar.y las seducían telefónicamente para que levantes el plan con cuotas mucho más módicas. Ahí empezaban los fraudes". La falsa empresa funcionaba bajo la denominación Wolf Card.Acotó que "usaban imágenes de otras concesionarias" para tornar creíble la estafa.En la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde funcionaba el call center había 18 operarios. "Cada uno tenía su mano libre y un expediente de planes caídos.González dio cuenta de que "se allanó y se secuestró una máquina de contar billetes. Se encontraron expedientes y hay más de 30 personas damnificadas de distintos departamentos de Entre Ríos".El comisario hizo hincapié en que todos los que estaban en el call center tenían "un instructivo. El mismo decía cómo debían actuar para seducir a la persona en caso de que la misma respondiera negativamente".Finalmente, el titular de Delitos Económicos informó queClaudia, una de las damnificadas contó aque compró una camioneta. Entregó 110.000 pesos y el lunes pasado debían darle el vehículo. Ese día dejaron de atenderla. Fue entonces que se comunicó con Volkswagen y le dijeron que el trámite no existía en ninguna agencia del país.Se secuestraron 19 equipos de telefonía, cinco equipos de manos libres, cuatro computadoras Only One, dos notbook, una netbook, dos Cpu, una laptop, un disco rígido externo, cuatro pendrive, ocho posnet, dos contadoras de billetes, sellos, documentación de concesionarias, sellos personales, listado de clientes de pagos caídos de todo el pais, listas de precios de vehículos, solicitudes de adhesión a planes de diferentes empresas a clientes de todo e pais, recibos, pagares, Speech de ventas y un revólver calibre 32.