Faltó cuatro días en su casa y un vecino aprovechó para robarle

Efectivos de la Comisaría Crespo se hicieron presentes en un domicilio de Barrio Azul de esa ciudad, dado que su morador había solicitado la intervención. "Al llegar al lugar, el personal tomó conocimiento de que un joven morador había sufrido la sustracción de un TV Smart de 32"; una consola de videojuegos PlayStation 2, con varios juegos en sus respectivos estuches; y una garrafa de 15 kg. El hecho se habría perpetrado entre el último domingo y hoy, período en el que se ausentó del domicilio", indicó el jefe de la dependencia local, Lisandro Reyes.



En la vivienda no hubo aberturas forzadas y de acuerdo a las manifestaciones del denunciante, una ventana había quedado abierta.



Al respecto, Reyes precisó: "A través del chequeo de cámaras de vigilancia de la zona, se pudo individualizar al presunto autor, que estaría radicado en proximidad a la vivienda damnificada".



El pronto desenlace lo facilitó un padre, que no cubrió el accionar de su hijo y evitando un allanamiento, contribuyó con la intervención policial. "Nos entrevistamos con el padre del sospechado, quien al hablar con su hijo, manifestó que el mismo le reconoció haber cometido el hurto junto a unos amigos, comprometiéndose a la devolución de los elementos sustraídos, los que entregó momentos después. Así, tras el secuestro de un TV de 32"; una consola de videojuegos Play Station 2 con un total de 18 juegos de video, coincidentes con las buscadas; una dotación de dirigió hasta un baldío en 1ro. de Mayo y la ex ruta 131, donde se habían descartado de la garrafa, pudiendo también recuperarse", dijo Reyes.

El joven de 19 años que poseía los bienes fue identificado y quedó supeditado a la Instrucción Penal Preparatoria. (FM Estación Plus)