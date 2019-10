Asaltaron a policía, le dieron tres balazos para robarle el auto y está grave

Estaba llegando a su trabajo como custodio en un mayorista de San Martín cuando dos ladrones armados le quisieron robar el auto. El subteniente retirado Roberto Jara (50) los enfrentó y sacó su arma. Pero uno de los delincuentes arrancó a los tiros e hirió al ex policía de al menos tres balazos. Ahora, la víctima lucha por su vida.El asalto ocurrió en la tarde de este jueves a metros del mayorista de quesos y fiambres "Tupac", ubicado en Bartolomé Mitre y avenida Márquez, en la localidad bonaerense de José León Suárez. En ese local trabaja actualmente Jara, como vigilador, según informaron afuentes policiales.En ese momento, los delincuentes, que iban a bordo de un Renault 19 rojo, sorprendieron a Jara cuando estaba estacionando su Chevrolet Prisma. Al ver la situación, el subteniente retirado enfrentó a los ladrones con su pistola 11.25. Hubo varios tiros. Aún no se sabe si el ex policía alcanzó a disparar, pero el delincuente le acertó a la víctima en la cabeza, el abdomen y un brazo.Jara cayó al piso gravemente herido, mientras que los asaltantes escaparon en el mismo auto en el que habían llegado. No alcanzaron a concretar el robo.El policía fue trasladado de urgencia al hospital Diego Thompson, donde fue operado y quedó internado en grave estado.En busca de los sospechosos, agentes de la comisaría 4° de José León Suárez realizaron un rastrillaje en la zona y así fue como dieron con el Renault 19 rojo usado en el ataque. El auto era conducido por un remisero de 33 años que quedó demorado.El hecho es investigado por la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín, en una causa caratulada como "tentativa de robo calificado y lesiones".En el lugar, los peritos secuestraron el arma que portaba Jara para ser analizada.