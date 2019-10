Juicio a Céparo: "No nos mueve el odio sino la verdad", dijo una víctima

Policiales Se abstuvo de declarar el ex policía Céparo juzgado por secuestros y torturas

Este jueves continuó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el segundo juicio a Atilio Céparo, ex policía de la provincia, ya condenado a 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad en 2017. En esta oportunidad es juzgado por tres casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. El acusado cumple con un arresto domiciliario.En esta tercera audiencia se escucharon testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado que dieron cuenta del modo en que se vivía la situación de detención en la cárcel de mujeres de Paraná.Tras la audiencia, la mujer habló cony afirmó que cada presentación ante la justicia por esta causa, "nos moviliza mucho porque son muchos años y hemos declarado todas las veces que la justicia nos ha reclamado".Y afirmó: "No nos mueve el odio, la venganza ni el revanchismo, lo único que queremos es llegar a la verdad, es el único motor que nos moviliza".Sobre Céparo, Richardet indicó que "no lo conocía hasta los otros días que se hizo la primera audiencia; pero era uno de los nombres que se mencionaba entre las víctimas, que habían participado de los traslados"."A mi me detuvieron en mi trabajo en el año 76', en la Cooperativa Agrícola. Siempre fui peronista y supe estar en la Juventud Peronista. Salí en abril de 1982 en libertad", recordó.Para Richardet, haber declarado este jueves implicó "haber removido muchas cosas, mucho dolor y cosas feas", pero aclaró: "Hay muchos compañeros desaparecidos muertos que no tienen voz y uno hace esto por ellos, porque no hay otra cosa más que esperar justicia, la cual no tuvimos en esos años porque los represores no creían en la justicia".