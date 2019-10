Robaron dos reflectores de la escuela Lomas del Mirador

Foto 1/2 Foto 2/2

La escuela secundaria Lomas del Mirador, ubicada en calle Celia Torra, de la ciudad de Paraná, fue víctima de un nuevo hecho delictivo. En horas de la madrugada, delincuentes se robaron dos reflectores Led que estaban ubicados en el frente del establecimiento y mantenían la zona bien iluminada.



En diálogo con el programa El Despertador de Elonce TV, Sergio Dines, rector de la escuela, contó que se trata de dos led de 100 watts que fueron colocados en el mes de abril luego de una donación de la empresa Enersa a través de un proyecto "que costó lograrlo".



Tras lamentar lo sucedido, Dines indicó que a través de una guía de alerta que tiene la escuela con vecinos del barrio, a la hora 6 recibió un llamado donde le informaban sobre la sustracción de los reflectores.



"Es una lástima porque es un gran esfuerzo", dijo el Rector y agregó: "No avalamos estas acciones. Seguramente se andan ofertando por dos pesos y tiene que ver con la necesidad que hay, pero ese no es el camino. Invitamos a quien lo hizo que reflexione y los devuelva. Y a la gente le pedimos que si se los ofrecen no los compren, porque son robados y pertenecen a una escuela pública; avisen a la policía", solicitó.



"Es una tristeza muy grande, pero nos hemos levando de cosas peores", dijo. Y recordó que antes de la colocación de los reflectores "esto era una boca de lobos".



Peña por la Soberanía

Por otra parte, Dines invitó a una Peña por la Soberanía que tendrá lugar en el establecimiento el próximo viernes 15 de noviembre a partir de las 21 con el objetivo de recaudar fondos. La entrada tiene un valor de 100 pesos anticipada 150 pesos en puerta.

Además mencionó que también ese día desde las 10 y hasta las 18 se realizará la muestra anual de la escuela. Elonce.com