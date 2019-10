Fueron detenidos tras robar cuatro kilos de fiambre de un supermercado

En horas de la noche del martes, en un supermercado ubicado en calle San Juan y Gerardo Yoya de Concordia, dos individuos habían sustraído casi cuatro kilos de distintas variedades de fiambres para luego darse a la fuga.



De inmediato el personal policial emprendió la búsqueda y pudo encontrar en la esquina del negocio a los delincuentes quienes al darse cuenta de la presencia policial comenzaron a arrojar los paquetes de fiambres que habían sustraído y llevaban escondidos entre sus ropas.



Sobre el ilícito, Laura Kobrinsky, propietaria del negocio señaló que "el hecho ocurrió el martes alrededor de las 11 de la noche, un rato antes del cierre", y recordó que "los dos individuos entraron y se colocaron los productos entre sus ropas, momento en que el personal llamó a la policía y los detuvo en la esquina".



La propietaria dio cuenta que "esto es una constante, todo los días en todos los express, particularmente en esa sucursal, porque es la más vulnerable, tal vez de noche por la poca luz que hay. No hay manera de solucionar esto, tal vez con más presencia policial en la ciudad, porque poner un seguridad en la puerta de cada uno de mis negocios no puedo por una cuestión de costos, yo no tengo la posibilidad, por eso digo que lo único que queda es que la policía esté más alerta, recorra más para solucionar una problemática que nos afecta a todos".



Del mismo modo Kobrisnky explicó a El Sol que "es un problema del comercio en general de Concordia, porque la suma de todo lo que roban estos mecheros a lo largo del día y del mes terminan siendo una fortuna para el comerciante y nosotros no escapamos a esa realidad, porque es realmente una fortuna lo que te van sacando con el robo hormiga", aclaró.



Redondeando su comentario, la empresaria del área comestible, apuntó: "yo en su momento le pedí a la policía que tengan más presencia policial en la zona, incluso plantee a través del Centro de Comercio, la posibilidad de construir una garita o un lugar de resguardo para poner un policía en la zona pero hasta ahora no tuve respuestas", lamentó.