Disturbios en velatorio de un hombre asesinado: "Empezaron a gatillar a todos"

Policiales Un hombre fue asesinado a puñaladas en Paraná

El hecho

Laura, hermana del fallecido, contó aque llegaron hasta ese lugar, "dos chicos, uno que ya antes le había pegado a mi hermano y el otro quedó en la moto. Había un solo policía.".Carolina, otra de las hermanas del fallecido, con mucha indignación,La mamá de la víctima fatal manifestó aque "de nuevo recibí amenazas, somos cirujas, a la yegua la tengo que meter adentro de mi pieza, ¿con qué necesidad?"."Se va a terminar el velorio y mi madre va a tener que estar poniendo el pecho, allá abajo", dijo otra de las hermanas del fallecido.Arrúa "cirujeaba" junto a su madre.Los detenidos sospechados por el crimen, "son vecinos, van a pagar una fianza y van a salir. Uno mata a uno y no le buscan los antecedentes al matador, le buscan los antecedentes al muerto", dijo la hermana del hombre que dejó de existir ayer.La madre de la víctima pidió "un patrullero en mi casa" porque "la boca del lobo está en mi zona". La mujer tiene temor "de que me entren por el monte de atrás o por el frente".Contó que su hijo "sacó esa porquería (el asiento de la moto) de entre los yuyos, y según me cuentan los vecinos el que le metió la puñalada lo había robado. Y por eso lo mató para que no hable".José Luis Arrúa será velado hasta este jueves a las 10 de la mañana. "Esperamos tener policía, porque no podemos estar velándolo a puertas cerradas. Lo conocen todos a mi hijo", apuntó la mamá.Asimismo, confirmó que durante la madrugada de este miércoles, a partir de las órdenes emanadas de la Fiscalía a cargo de la doctora Paola Farinó, se detuvo a los dos presuntos involucrados, ambos mayores de edad, los cuales quedaron a disposición de la Justicia. Tendrían 25 y 29 años.El cuerpo presentaba varias lesiones de arma blanca en la zona del abdomen e incautaron un cuchillo de cocina. La autopsia determinará si el mismo fue el usado para ultimar brutalmente a Arrúa, a quien habrían responsabilizado por la sustracción del elemento de un motovehículo, motivo que habría dado origen al altercado que culminó de la peor manera.