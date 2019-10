Encerró a su pequeño hijo con candado para ir a bailar: Fue detenida

Una madre de 19 años dejó encerrado con candado a su bebé de dos años en una habitación para irse a bailar. Tras ser oído por un vecino y posteriormente rescatado por la policía de la localidad salteña de El Carril, la madre resultó detenida y el menor quedó a cargo de su abuela.



Un grupo de vecinos sintió un ruido extraño que provenía desde una humilde habitación de un inquilinato. Mirando por un agujero de la ventana, pudieron ver a un bebé de 2 años que yacía sobre el piso, sobre colchas viejas y llorando desconsoladamente.



Enseguida procedieron a llamar a la Policía, que ingresó a la habitación para poder rescatar al menor. Lo que llamó la atención de los oficiales es que no había nadie más adentro. Prácticamente estaba abandonado. Después de algunas horas de investigación, los uniformados pudieron descifrar que la madre del menor lo había dejado encerrado en dicha habitación para poder irse a bailar.





El pequeño estaba en el piso, shockeado y balbuceante. Todo el interior de esta precaria pieza estaba desordenado. En el tiempo que se realizó este operativo ayudaron otros vecinos del inquilinato, pero la madre nunca apareció.



Al tener conocimiento la policía de la identidad de la mamá del bebé de 2 años, salió en su búsqueda, mientras la criatura era trasladada al nosocomio local. "Esa chica que es la madre no es la primera vez que abandona a su bebé para ir a tomar vino y salir a bailar. Ella y el padre son iguales", contó uno de los vecinos.



El padre, otro joven de 20 años, no estaba y su ausencia se hizo sentir por horas. La policía confirmó a los medios locales que la pareja tiene por mala costumbre dejar abandonado al bebé de 2 años. La madre fue detenida por unas horas por "abandono de persona". Por lo tanto, se le inició una causa penal junto a su pareja. La droga y el alcohol mostraron en esta mujer su peor faceta.



Por orden de la Justicia se le quitó la tenencia. Ahora una de las abuelas está a cargo del bebé. (Crónica)