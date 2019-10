El hecho se registró en horas de la mañana de ayer en plaza Urquiza de Concordia, cuando un agente de tránsito le requirió la documentación al chofer de un móvil de una empresa de remises. El auto, aparentemente, no estaba habilitado y el chofer no contaba con documentación alguna.



Al notar la irregularidad, el agente de tránsito realizó la multa. A todo esto el chofer del vehículo llamó al propietario del móvil para comunicarle la situación y, en cuestión de minutos, apareció un sujeto que tomó a golpes de puño al inspector y no conforme con esto, siguió profiriéndole amenazas de muerte.



El caso evidenció, nuevamente, lo peligros a los que están sometidos diariamente los inspectores en la ciudad.



Tras la agresión, el trabajador municipal radicó la denuncia. (El Sol)