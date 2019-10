Asaltaron un local de cobro de servicios y se llevaron $30.000

Una comerciante responsable de un comercio ubicado en calles Moreno y San Martín de la ciudad de Gualeguaychú denunció que en horas de la siesta del martes dos personas ingresaron al local y que le sustrajeron un monto cercano a los 30.000 pesos que tenía en una de las dos cajas registradoras.La mujer de nacionalidad paraguaya contó que al ser amenazada por uno de los delincuentes liberó la caja donde se encontraba el dinero.La policía comenzó con la investigación del hecho buscando registros fílmicos en la zona para tratar de encontrar elementos que aporten a esta causa.El lugar se dedica a la venta de artículos alimenticios, carga de telefonía y un centro de cobros. Los vecinos aseguraron no haber visto ni escuchado nada extraño sólo el movimiento policial que se registró una vez denunciado el hecho.En el local no se observan medidas de seguridad a pesar que se mueve un volumen de dinero importante y la caja de la cual sacaron la plata está a un metro de la puerta de ingreso y de libre acceso para cualquiera, según consignaLa responsable del lugar no observó armas pero manifestó haber sentido que le apoyaron algo punzante en su espalda.