Denunciaron balaceras, usurpaciones y amenazas en un asentamiento de Paraná

Un grupo de vecinos del barrio 4 de Junio (más precisamente en el sector nombrado como "chacra"), ubicado en la zona de Circunvalación y Almafuerte, en Paraná, denunció los constantes hechos de inseguridad de los que son víctimas por partes de integrantes de una familia conflictiva."El sábado al mediodía salí con mis nenes y cuando volví, no me dejaron entrar, me habían robado todo", denunció auna de las vecinas, Yanet Franco. "A quién le reclamo", se preguntó, al tiempo que remarcó: "Quedé con lo puesto y las zapatillas"."Si quiero entrar a mi casa, me amenazan de al lado. Estoy cansada de vivir así", sentenció, al tiempo que advirtió: "Mis hijos duermen en un auto"."Le robaron a todos los vecinos del barrio", insistió la mujer al apuntar contra una familia conflictiva. "Los mayores de los Silva, les dan armas a cuatro menores y ellos pueden venir y matarnos a todos", remarcó.Los reclamos por denuncias cruzadas son constantes en el asentamiento. De hecho, del otro lado apuntaron a una vivienda intrusada pero según mostraron acuentan con las escrituras. La casa en cuestión, estaba destruida."En la Justicia no nos dan pelota, y en la comisaría tercera no me quisieron tomar la denuncia. La Fiscalía no hace nada, me dijeron que vuelva a mi casa en tres meses", reprochó Franco."Los vecinos tienen miedo porque a los Silva los corrieron de todos los barrios y este es el único nido que tienen, están acostumbrados a vivir de lo ajeno", agregó otra de las vecinas afectadas. "A una chica le descalzaron el brazo por robarle el celular", ejemplificó."Ellos salían a pedir para comer por todo el barrio, y todos los vecinos les dábamos pero ahora quedamos en la calle", lamentó. "Me robaron todo, quedé con lo puesto, nos dejaron sin nada", cerró la vecina afectada.