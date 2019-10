Baldomir pidió que revisen su condena: "Hagan su trabajo", le dijo a los jueces

Dijo que "orquestó" los hechos

La condena

En la audiencia de revisión de la sentencia que condenó a Carlos "Tata" Baldomir a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija, el ex boxeador pidió que revisen su condena y apunto contra su ex mujer. Además les dijo a los jueces que "hagan su trabajo" y "bien".Por su parte, la querella y los fiscales solicitaron que la condena quede firme. Manifestaron que los "agravios" no lograron convencer a los jueces. "Tenemos plena confianza de que la condena se va a mantener", señaló Alejandro Otte, abogado querellante.Baldomir está condenado por abusar sexualmente de su hija, de forma reiterada desde que la niña tenía 9 años. Sin embargo, en la audiencia de este lunes el ex boxeador insistió en su inocencia y apuntó a su ex mujer como la persona que "orquestó" los hechos para que fuera culpado y condenado, publicóSin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio, acreditaron el contexto, el hecho y los daños, indicó Otte. Por lo que, si bien, resta la resolución de los jueces que podría estar en 10 días, para Otte la condena seguirá en pie.El pasado miércoles 31 de julio, la Justicia santafesina condenó al ex pugilista a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija desde que tenía 9 años, tras tres audiencias a puertas cerradas. El monto de la pena fue definido por mayoría.En la primera de las audiencias, apenas le quitaron las esposas, Baldomir hizo una serie de señas intimidatorias hacia los periodistas, generando un clima de tensión previa al comienzo de la sesión.Según dictó la Justicia local el ex boxeador fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija. La Justicia lo condenó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y promoción a la corrupción de menores. Además, se suman los agravantes de ser padre de la víctima, convivencia preexistente y por la condición de menor de la víctima.Pese a que los fiscales Federico Grimberg y Alejandra Del Río Ayala habían solicitado una pena de 20 años de prisión para el ex campeón del mundo, tras la lectura de la sentencia se expresaron conformes con la decisión del tribunal.