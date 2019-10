Acribillaron a financista que habían investigado por la desaparición de su socio

La policía confirmó la identidad del asesinado, Diego Xaxier Guastini, de 45 años, quien portaba un arma de grueso calibre y se movilizaba en un auto de alta gama.Guastini había sido investigado por la Justicia por la desaparición de su amigo y ex socio Hugo Díaz, ocurrida en circunstancias nunca esclarecidas en 2015.De Díaz se desconoce el paradero desde que el 9 de marzo de ese año iba a cambiar un cheque de 32.000 pesos.La oficina céntrica de Guastini, quien vivía en Puerto Madero, fue allanada en más de un oportunidad desde entonces ya que allí estuvo Díaz poco antes de su desaparición.Esa investigación la llevó adelante durante más de tres años la fiscal de instrucción Estela Andrades, quien tras reunir casi 20 cuerpos, terminó archivándola en 2018.Gustanini y Díaz Guastini tenían vínculos personales y comerciales con Luciano Viale, hijo de Pedro "Lauchón" Viale, el ex agente de la SIDE asesinado a balazos en un operativo policial en 2013. .En cuanto a la causa por el crimen, que conmocionó a la zona de Quilmes ya que se produjo en plena vía pública frente al edificio de la Municipalidad, quedó en manos del fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3.La primera hipótesis sobre el crimen apuntaría a una venganza o ajuste de cuentas, y la Justicia intenta establecer algunos vínculos de la víctima con barrabravas de al menos tres clubes de Primera División.Guastini y Díaz a su vez eran amigos y socios en algunos negocios de Luciano Viale, hijo del espía Pedro "Lauchón" Viale, un ex agente de la SIDE asesinado de 11 balazos en un operativo policial en 2013. .