Bordeira, desde la cárcel: "Voy a declarar en el juicio oral"

Al ser consultada por su vínculo con Daniel Tavi Celis, Bordeira manifestó: ". Esa es la relación que yo tuve con Celis".A Celis "lo conocí cerca de las PASO de 2015, porque por una cuestión personal y de salud me alejé un lapso de tiempo de la militancia. Me vuelvo a incorporar activamente muy cerca de las PASO de 2015, ahí tomo contacto con Celis. La relación con Celis fue siempre un poco tensa, primero por el carácter de Celis, por su manera de manejarse, por su poco conocimiento en la militancia política, en lo que es la política en sí. Siempre fue un poco tirante la relación, no mala, pero en mi caso particular nunca me faltó el respeto. Es cierto que era una persona de exigir", puso relevancia.De la misma manera,En cuanto a la ex pareja de "Tavi" Celis, Luciana Lemos, Bordeira manifestó que la conoce "de la misma manera que conozco a Celis, por el mismo tiempo. Luciana Lemos en esa época, era una de las parejas de Celis, digo una porque tenía más de una relación amorosa, es la madre de dos o tres de sus hijos.El Movimiento Vecinalista del Oeste, "no estaba integrado solamente por un grupo reducido de amigos de Celis, había ahí comisiones vecinales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones que confluyeron en ese movimiento", acotó aAl ser consultada por los dichos de Lemos, en el marco de la causa, Bordeira aseguró: "También lo declaré porque la única vez que le entregué dinero a Luciana Lemos fue el último viernes del mes de abril. Pero él (Celis) lo que reclama es que esa movilización que él hacía, que movilizaba los autos, que en las elecciones los integrantes del movimiento vecinalista traían sus autos para buscar o llevar personas a votar, a ese gasto los asumía él, el de combustible, del sandwich, de la Coca Cola, el gasto de la pegatina, que lo hemos hecho todos los militantes. Si me pregunta a mí, yo le digo que he invertido mucha plata dentro de mis posibilidades, en la política"."Él ahí reclamaba una importante cantidad de dinero que tenía que ver con una cena que se realizó en el Club Ejército. En ese mensaje de texto él dice, 'gasté tanto en la comida'. Hablo de lo que yo conozco", rememoró la ex funcionaria policial y ex funcionaria municipal.Del mismo modoEn el mensaje Celis, del último viernes de abril decía 'necesito tanta cantidad de dinero'. Eso fue el último viernes de abril"."El 2 de mayo fueron los allanamientos a Luciana Lemos. Si la justicia considera que si por esos 10 mil pesos, que fui y retiré del cajero, porque tenía que buscar la nena, porque ella no se iba a ir, porque el municipio tiene custodia policial, porque ella se iba a encadenar, porque era un viernes a la noche?".En tanto, dijo: "Hay muchas responsabilidades compartidas acá, hay organismos que deben detectar, que deben proteger las instituciones y no ocurrió, lo digo incluso con conocimiento de causa, de gente que sabía que Celis estaba sospechado de este negocio, de que Celis iba incursionando en la política y que nadie hacía nada porque guardaba fotos en caso de que esa persona fuera candidata y se pueda utilizar esa fotografía.En otro tramo de la entrevista, Bordeira confió a: ", yo todavía soy inocente hasta que se declare lo contrario, yo viví una situación diferente, me trataron como culpable, me dieron el mismo trato que una persona culpable, y así pasaron mis días y así como va, creo que voy a pasar otro fin de año acá dentro".De la misma manera se refirió "al dolor de la familia" y entre lágrimas, aseguró: "Que mi mamá se haya sacrificado toda la vida para mis hermanos y para mí, no consumo droga, no consumo alcohol, fui abanderada en la escuela, mi mamá me mandó a la facultad, todo lo que tengo lo hice laburando, con mucho esfuerzo, todo me costó. Que yo le diga a mi mamá 'ya vengo, voy a declarar', porque era un trámite y no volví más a mi casa.A esta situación que paso yo no se lo deseo a nadie, tengo la esperanza que algunas cosas se modifiquen en la justicia y que con el 'por las dudas', las personas no sean privadas de su libertad en cárceles comunes donde la infraestructura no es la adecuada, para que el procesado que es preventivo, pueda estar con más recreación, más espacio. No es porque el Servicio Penitenciario no quiera, sino porque la estructura no da".Cerró diciendo:Elonce.com.