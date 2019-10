Continuarán detenidos los imputados por el crimen de Piana en Concordia

Policiales Familiares de los detenidos por el homicidio de Piana aseguran que son inocentes

La protesta de familiares de los detenidos

El juez de Cámara, Pablo Garrera Allende resolvió que "los cuatro detenidos por el caso Piana, continúen en la unidad penal hasta el día martes que vence la prisión preventiva". Se trata de Javier y Lucas Mansilla, y los hermanos Gustavo y Eduardo Viero, imputados por el homicidio de José María Piana, hecho ocurrido en Osvaldo Magnasco.De acuerdo a lo que indicó el magistrado, será "el juez de Garantías, Darío Mautone, quien deberá resolver a instancias de los que solicite el fiscal actuante que es José Arias".que "se resolvió mantener la privación de libertad como medida cautelar durante un tiempo, cuyo vencimiento será el día martes 29 y se tratará nuevamente en garantías", no obstante recordó que "la defensa de los imputados (los abogados Rivero y Buktenica) habían pedido que se revocara lo resuelto oportunamente por el juez Mautone", aclarando que "lo que pedían era la libertad y no la prisión domiciliaria"."Consideré -aclaró Garrera Allende- que el juez de Garantías dictó un fallo, una resolución fundada de acuerdo a derecho y principalmente teniendo en cuenta que hay un testigo que se retractó y que no está en condiciones de declarar; el testigo había declarado de una manera y después se desdijo, pero hay más evidencias objetivas, según Mautone, en la cual sostiene las primeras declaraciones del testigo que los señala como partícipe a los cuatro imputados".Punto aparte, el magistrado aclaró que "se hace necesario resguardar al testigo, debemos garantizarle la tranquilidad y que no se sienta presionado".Los familiares de los detenidos que actualmente están cumpliendo prisión preventiva acusados del homicidio de José María Piana, asesinado en Osvaldo Magnasco, realizaron este viernes una jornada de protesta pidiendo la liberación de los hermanos Mansilla y Viero.Durante la mañana lo hicieron frente a los Tribunales ya que consideran que sus familiares son inocentes y, por la tarde, realizaron un piquete en la avenida Monseñor Rosch en el centro comercial de Zorraquín."Hay un chico que fue amenazado por la policía para ensuciar a los hermanos Viero, para involucrándolos en el asesinato, ellos son inocentes en todo momento nosotros colaboramos con la investigación le dimos los celulares todo porque ellos son inocentes", indicó Mabel Viero.La mujer manifestó que van a continuar haciendo las protestas hasta que sean liberados.